IND vs PAK: क्रिकेट के टॉप 5 सबसे विवादित सेलिब्रेशन, किसी ने किया 'गन सेलिब्रेशन' तो किसी ने दी गाली

Crickets' Most Controversial Celebrations: रविवार को खेले गए सुपर-4 ग्रुप के मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी. इसमें सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अहम योगदान निभाया.

Farhan's Gun Salute celebration viral:
  • भारत ने सुपर-4 ग्रुप मैच में पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर एशिया कप में अपनी विजयी यात्रा जारी रखी.
  • पाकिस्तानी ओपनर साहिबज़ादा फ़रहान ने अर्धशतक पर गन शॉट सेलिब्रेशन करके भारत-पाक तनाव के बीच विवाद पैदा किया.
  • आईसीसी ने अभी तक फ़रहान के सेलिब्रेशन पर कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन जुर्माना और डिमेरिट अंक लगते हैं.
 Farhan's Gun Salute: एशिया कप में भारत का विजयी अभियान जारी है.  रविवार को खेले गए सुपर-4 ग्रुप के मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी. इसमें सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अहम योगदान निभाया. उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों की तरफ से मैदान पर उकसाने और ध्यान भटकाने की कोशिश को असफल करते हुए एक अर्धशतकीय पारी खेली और भारत की जीत की नींव रखी, वहीं, दूसरी ओर जब पाकिस्तानी टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो पाक के ओपनर साहिबज़ादा फ़रहान ने अर्धशतक जमाने के बाद जिस तरह से जश्न मनाया उसने विवाद पैदा कर दिया.

साहिबज़ादा फ़रहान ने गन शॉट-सेलिब्रेशन किया जिसको लेकर अब बात हो रही है. बता दें कि क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के सेलिब्रेशन को लेकर पहले भी विवाद हुआ है. ऐसे में जानते हैं ऐसे सेलिब्रेशन विवाद जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी थी.  (Sahibzada Farhan's gun-shot celebration viral)

साहिबज़ादा फ़रहान - भारत के खिलाफ मैच में अर्धशतक पूरा करने पर गन शॉट-सेलिब्रेशन (एशिया कप 2025)

मैच: दुबई में भारत के मैच के दौरान अर्धशतक पूरा करने के बाद  फ़रहान डगआउट की ओर मुड़े और अपने बल्ले से बंदूक चलाने की नकल की.

विवाद: भारत-पाक संबंधों में पहले से ही तनाव के चलते, इस हरकत की निंदा भड़काऊ और असंवेदनशील बताकर की गई.(Sahibzada Farhan Gun Celebration)

जुर्माना: अभी तक, आईसीसी द्वारा किसी तरह की सज़ा की सूचना नहीं मिली है, लेकिन अतीत में इसी तरह की हरकतों के लिए जुर्माना और डिमेरिट अंक दिए गए हैं.

विराट कोहली - सिडनी की भीड़ को मिडिल फिंगर (2012)

घटना: सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में दर्शकों के दुर्व्यवहार से निराश कोहली ने स्टैंड की ओर मिडिल फिंगर दिखाई थी जिसपर काफी बवाल मचा था. 
जुर्माना: कोहली पर  ICC के लेवल-1 उल्लंघन नियमों के तहत मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया था. 

कगिसो रबाडा - स्टीव स्मिथ को कंधा मारना (2018, पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट)

घटना: स्मिथ को आउट करने के बाद, रबाडा ने जश्न मनाते हुए आक्रामक तरीके से बल्लेबाज के कंधे से खुद को टकराया था. 
जुर्माना: लेवल-2 के अपराध (खिलाड़ी के साथ शारीरिक संपर्क),  दो टेस्ट मैचों के लिए निलंबित.  बाद में अपील पर इसे रद्द कर दिया गया.

4. शाकिब अल हसन - स्टंप्स को लात मारना (ढाका प्रीमियर लीग, 2021)

घटना: अंपायरिंग के एक फैसले से नाराज़ होकर, शाकिब ने स्टंप्स को लात मारी, फिर एक और स्टंप उखाड़कर नीचे फेंक दिया.
जुर्माना: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तीन मैचों के लिए बैन कर दिया और भारी जुर्माना भी लगाया था. 

5. डेविड वार्नर -  Inappropriate Send-Offs (2015 Vs भारत और उसके बाद)

घटना: वार्नर हमेशा से विवाद में रहने वाले खिलाड़ी रहे हैं.  2015 में रोहित शर्मा को गाली देकर उन्हें   Inappropriate Send-Offs दिया था. 
जुर्माना: मैच फीस का 15% जुर्माना और ICC द्वारा फटकार, बाद की सीरजी में कई डिमेरिट अंक जोड़े गए.

6. बेन स्टोक्स - अश्लील इशारा (2017 बनाम वेस्टइंडीज)

घटना: आउट होने के बाद, स्टोक्स ने लीड्स में दर्शकों की ओर आपत्तिजनक इशारा किया था. जिसपर आईसीसी ने उन्हें फटकार लगाई थी. 
जुर्माना: आईसीसी द्वारा फटकार लगाई गई, मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया.

आईसीसी आचार संहिता के तहत:

स्तर-1 उल्लंघन (मामूली इशारे/दुर्व्यवहार): मैच फीस का 50% तक जुर्माना, डिमेरिट अंक
स्तर-2 उल्लंघन (गंभीर रूप से मैदान से बाहर भेजना/शारीरिक संपर्क): मैच फीस का 100% तक जुर्माना, मैच निलंबन.
स्तर-3 और 4 उल्लंघन: बार-बार या अत्यधिक व्यवहार, जिसके परिणामस्वरूप लंबा प्रतिबंध लगता है. 

