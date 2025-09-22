विज्ञापन

GST 2.0 धमाका: 2500 तक के कपड़े होंगे और सस्ते, फैशन इंडस्ट्री में नई हलचल

GST 2.0 भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है. जहां एक ओर आम लोगों के लिए कपड़े सस्ते होंगे, वहीं छोटे उद्योग और आर्टिज़न को मिलेगा ग्लोबल मार्केट में नया मौका. प्रीमियम फैशन थोड़ा महंगा ज़रूर होगा, लेकिन आम ग्राहकों के लिए स्टाइल और सेविंग्स दोनों बढ़ेंगी.

Read Time: 3 mins
Share
GST 2.0 धमाका: 2500 तक के कपड़े होंगे और सस्ते, फैशन इंडस्ट्री में नई हलचल
कपड़े खरीदने से पहले पढ़ें ये खबर: फैशन अब होगा बजट-फ्रेंडली, GST 2.0 से स्टाइल और बचत दोनों का डबल फायदा

Fashion industry GST: अगर आपको लगता है कि फैशन सिर्फ रैम्प और डिजाइनर्स तक सिमटा है, तो अब सोच बदलनी होगी. आने वाले दिनों में आपका वार्डरोब, आपकी जेब और यहां तक कि देश की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री...सब पर असर डालने वाला है एक बड़ा टैक्स सुधार. 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहे GST 2.0 सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, बल्कि ये बदलाव कपड़ों की कीमत, क्वालिटी और हमारी रोज़मर्रा की पसंद को नई दिशा देंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

GST 2.0 क्या बदला?

  • Man-made fibres (पहले 18% - अब 5%) – सिंथेटिक टेक्सटाइल की कीमत घटेगी.
  • Man-made yarns (पहले 12% - अब 5%) – छोटे-छोटे धागा निर्माता को राहत।
  • Garments up to ₹2,500 (पहले 12% - अब 5%) – रोज़ाना पहनने वाले कपड़े और सस्ते.
  • Garments above ₹2,500 (पहले 12% - अब 18%) – प्रीमियम फैशन होगा महंगा.
  • Carpets & Handicrafts (पहले 12%  अब 5%) – एक्सपोर्ट्स और आर्टिज़न को बढ़ावा.

आम लोगों पर असर (Impact on Consumers)

अब ₹2,500 तक के कपड़े खरीदना और आसान हो जाएगा. इसका मतलब है कि आप एक ड्रेस की जगह दो खरीद पाएंगे या थोड़े बेहतर फैब्रिक में अपग्रेड कर पाएंगे.
ब्रांड्स भी कोशिश करेंगे कि उनकी नई कलेक्शन इसी प्राइस ब्रैकेट में फिट हो, ताकि ग्राहक को मिले स्टाइल + बचत.

Latest and Breaking News on NDTV

MSMEs और आर्टिज़न को फायदा

भारत के लाखों छोटे कपड़ा उद्योग और बुनकर अब राहत की सांस ले सकेंगे. कम टैक्स का मतलब है ज्यादा कैश फ्लो, ज्यादा प्रॉफिट और इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिशन. कालीन, हैंडलूम और हस्तशिल्प अब पहले से सस्ते दामों पर दुनिया तक पहुंच सकेंगे.

Premium Fashion का टेस्ट

₹2,500 से ऊपर के कपड़ों पर GST 18% कर दिया गया है. इसका असर महंगे ब्रांड्स और लग्जरी फैशन पर पड़ेगा. अब प्रीमियम ब्रांड्स को अपनी क्वालिटी, डिजाइन और सस्टेनेबल फैब्रिक से ग्राहकों को कन्विंस करना होगा कि उनका प्रोडक्ट 'वर्थ द प्राइस' है.

Latest and Breaking News on NDTV

India vs China: ग्लोबल कॉम्पिटिशन

अब जब सिंथेटिक और ब्लेंडेड फैब्रिक्स सस्ते होंगे, तो भारत चीन और साउथ-ईस्ट एशियाई देशों को चुनौती दे सकेगा. भारत का कारीगरी और आर्टिज़नल हेरिटेज इस कॉम्पिटिशन को और मजबूत करता है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
GST, Ratekey Impactman, Textile Exports India, Fashion Industry GST, Kapde Saste
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com