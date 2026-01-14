IND vs NZ 2nd ODI: राजकोट में कौन करेगा 'राज'? भारतीय प्लेइंग 11 में आयुष बडोनी की जगह इस खिलाड़ी की होगी सरप्राइज इंट्री!

Team India 2nd ODI Palying 11 vs NZ Ayush Badoni vs Nitish Reddy: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही रोमांचक वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबला आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले वनडे में चार विकेट से जीत दर्ज कर टीम इंडिया पहले ही 1-0 की बढ़त बना चुकी है और अब उसकी नजर सीरीज को यहीं खत्म करने पर होगी. वहीं कीवी टीम इस मुकाबले में जोरदार वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. राजकोट का यह मैदान बल्लेबाज़ों के अनुकुल माना जाता है, ऐसे में एक और हाई-स्कोरिंग मैच की पूरी संभावना है. ऐसे हालात में भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन बेहद अहम हो जाता है.

राजकोट में भारतीय टीम का पुराना वनडे रिकॉर्ड

भारतीय टीम ने निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट में 4 वनडे मैच खेले हैं. इसमें तीन में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. भारतीय टीम ने इस स्टेडियम में पहला वनडे 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इंग्लैंड 9 रन से विजयी रही थी. 2015 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना दूसरा वनडे खेला था. दक्षिण अफ्रीका 18 रन से जीती थी. 2020 में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था. भारतीय टीम इस मैच में 36 रन से विजयी रही थी.

इस स्टेडियम में 27 सितंबर 2023 को टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेला था और इसमें उसे 66 रन से हार का सामना करना पड़ा था. 4 मैचों में 3 हार टीम इंडिया की परेशानी बढ़ाने वाली है. तीनों बार भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही, जबकि एकमात्र मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए मिली थी.

चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बडोनी स्क्वॉड में

पहले वनडे के दौरान चोटिल हुए वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह टीम इंडिया ने 26 वर्षीय आयुष बडोनी को स्क्वॉड में शामिल किया है, जो पहली बार भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा बने हैं. बडोनी ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है.

26 साल के बडोनी को पहली बार भारतीय टीम में जगह दी गई है. बडोनी दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. दिल्ली के लिए वह 21 प्रथम श्रेणी और 27 लिस्ट ए मैच खेल चुके हैं.प्रथम श्रेणी में 4 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से वह 1,681 रन बना चुके हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 205 है. वहीं लिस्ट क्रिकेट की 22 पारियों में 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से वह 693 रन बना चुके हैं. दाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज बडोनी आईपीएल में एलएसजी के लिए खेलते हैं. वह इस टीम के साथ 2022 से जुड़े हुए हैं. एलएसजी के लिए पिछले 4 सीजन के 56 मैचों में 10 बार नाबाद रहते हुए 6 अर्धशतक की मदद से 963 रन बना चुके हैं.

हालांकि, प्लेइंग-11 को लेकर चर्चा यहीं खत्म नहीं होती. टीम मैनेजमेंट भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए नितीश कुमार रेड्डी को भी मौका दे सकता है. रेड्डी एक ऐसे युवा ऑलराउंडर हैं जो तेज गेंदबाज़ी के साथ-साथ निचले क्रम में आक्रामक बल्लेबाज़ी करने की काबिलियत रखते हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि राजकोट में टीम इंडिया अनुभव पर भरोसा जताती है या फिर भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हुए नितीश कुमार रेड्डी को सरप्राइज एंट्री देती है.

अगर भारत इस मैच में रेड्डी को उतारता है, तो यह संकेत होगा कि टीम अब आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखकर चार तेज गेंदबाज़ों वाले आक्रमण की दिशा में कदम बढ़ा रही है. यह रणनीति लंबे समय में भारतीय टीम को और संतुलित बना सकती है.

संभावित भारतीय प्लेइंग 11

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी/आयुष बडोनी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा/अर्शदीप सिंह

दोनों टीमों की पूरी स्क्वाड :

भारतीय टीम स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), आयुष बदोनी, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल.

न्यूजीलैंड टीम स्क्वाड:

माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), जैक फाउलक्स, मिच हे (विकेटकीपर), काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग.