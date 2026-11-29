ध्रुव जुरेल ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की सबसे प्रभावशाली पारी खेली लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन रविवार को यहां अपनी कुल बढ़त 243 रन पर पहुंचाकर मैच पर पकड़ मजबूत कर ली. पहली पारी में 110 रन की बढ़त हासिल करने वाले न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट पर 133 रन बनाए. इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड के 356 रन के जवाब में अपनी पहली पारी में 246 रन बनाए थे.

जुरेल ने लगभग सवा चार घंटे तक चली अपनी पारी में 170 गेंद पर 88 रन बनाए जिसमें 14 चौके शामिल हैं. उनकी यह पारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक समय सात विकेट पर 117 रन बनाकर फॉलाऑन करने की स्थिति में दिख रहा था. न्यूजीलैंड की तरफ से दूसरी पारी में डेवोन कॉनवे ने 51 रन बनाए. स्टंप उखड़ने के समय रचिन रविंद्र 46 रन और डेरिल मिचेल पांच रन पर खेल रहे थे. भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 34 रन देकर दो जबकि वाशिंगटन सुंदर ने 14 रन देकर एक विकेट लिया है.

भारत को हालांकि तीसरे दिन तब करारा झटका लगा जब पहली पारी में उसके सबसे सफल गेंदबाज आकाश दीप सिर में चोट लगने के कारण मैच से बाहर हो गए. उनके स्थान पर ‘कनकशन सब्स्टीट्यूट' के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में शामिल किया गया जो अभी तक खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं. न्यूजीलैंड अगर भारत के सामने 325 रन का भी लक्ष्य रखता है तो उसे हासिल करना आसान नहीं होगा. हेगली ओवल में अभी तक कोई भी टीम 300 रन से अधिक का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है.

न्यूजीलैंड ने कप्तान टॉम लैथम (08) का विकेट गंवाया जिन्हें बुमराह ने बोल्ड किया. गेंद लैथम के बल्ले का किनारा लेकर विकटों में समा गई. यह मौजूदा श्रृंखला में तीसरा अवसर है जबकि उन्हें बुमराह ने आउट किया. बुमराह ने इसके बाद हेनरी निकोल्स (22) का अपनी ही गेंद पर कैच लिया. कॉनवे को वाशिंगटन ने आउट किया. यशस्वी जायसवाल ने बैकवर्ड प्वाइंट पर एक हाथ से उनका शानदार कैच लिया.

इससे पहले जुरेल ने आकाश दीप (52 गेंद पर 29) के साथ आठवें विकेट के लिए 46 रन की साझेदारी करके भारत को फॉलोऑन से बचाया. इसके बाद उन्होंने गुरनूर बराड़ (46 गेंद पर 10 रन) के साथ नौवें विकेट के लिए 64 और बुमराह (नाबाद 04) के साथ अंतिम विकेट के लिए 19 रन जोड़े. इस तरह से आखिरी तीन विकेट पर 129 रन बने, जिसका मुख्य कारण जुरेल की शानदार पारी थी.

न्यूजीलैंड की तरफ से काइल जैमीसन सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 69 रन देकर चार विकेट लिए. जुरेल ने जैमीसन की गेंद पर मिडविकेट पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और अपने पिता नेम चंद के लिए पारंपरिक आर्मी सैल्यूट किया, जो शुभमन गिल के पिता लखविंदर गिल के साथ रिचर्ड हैडली पवेलियन में बैठे थे.

उनकी बल्लेबाजी की खासियत धैर्य और सही तकनीक थी. कूकाबुरा गेंद की पुराने पड़ने और धूप खिली होने के कारण तीसरे दिन सुबह बल्लेबाजी के लिए स्थिति अच्छी थी. भारत ने सुबह छह विकेट पर 116 रन से आगे खेलना शुरू किया. दिन की शुरुआत अंशुल कंबोज के खाता खोले बिना आउट होने से हुई. उन्होंने मैट हेनरी कि बाहर जाती गेंद पर बल्ला अड़ाकर स्लिप में निकोल्स को कैच दिया.

जुरेल को आकाश के रूप में एक सक्षम सहयोगी मिला, जिन्होंने स्लिप के ऊपर से एक शानदार शॉट लगाकर शुरुआत की और फिर जैमीसन की गेंद पर बैकफुट कवर ड्राइव लगाकर दर्शकों का ध्यान खींचा. दोनों बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ शॉट खेले.

आकाश तब आउट हुए जब नाथन स्मिथ ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की जो थोड़ी ज्यादा उछली और बल्ले का हल्का किनारा लेकर विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल के दस्तानों में चली गई.

आकाश के आउट होने के बाद जुरेल के पास न केवल रन बनाने की बल्कि बराड़ का विकेट बचाने की भी दोहरी जिम्मेदारी थी. उनके दो सीधे ड्राइव निश्चित रूप से उल्लेखनीय थे. जैमीसन ने बराड़ को बोल्ड करके यह साझेदारी तोड़ी. उन्होंने इसके बाद जुरेल को ब्लंडेल के हाथों कैच कराकर उन्हें शतक से वंचित किया.

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