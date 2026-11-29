भाजपा का दिल्ली के पूसा रोड में शुक्रवार और शनिवार को चिंतन शिविर चला. इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया. भाजपा के चिंतन शिविर में जाने के लिए जब बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली के मुख्यालय से जा रहे थे. तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताएंगे. शुक्रवार को शाम पाँच बजे तीन बसों में 100 से ज्यादा राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के प्रभारी, सहप्रभारी और राष्ट्रीय महासचिवों के लिए बसों के किस सीट पर बैठना है ये तय किया गया था.

रात को रुकना है इसके चलते सारे पदाधिकारी अपने बैग के साथ बसों में सवार हो गए थे. खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आए और तीसरी बस में सवार होकर पूसा परिसर में रवाना हो गए. छह बजे के बाद उनका पहला सत्र था. बीजेपी के चिंतन शिविर की दिनचर्या सुबह छह बजे से शुरु होकर शाम सात बजे तक चलनी थी. दिनचर्या की शुरुआत योगा से हुई. फिर नाश्ता, बोन फायर यानि अँगीठी के साथ अनौपचारिक बातचीत और साथ ही गेमिंग को भी रखा गया था. ऐसा इसलिए ताकि नई गठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के बीच अनौपचारिक रिश्ते बन सकें. संगठन के लिए जरूरी ये है कि लोगों के बीच ऐसे रिश्ते हों ताकि लोग खुलकर एक दूसरे से संवाद कर सकें.

PM की नसीहत- धरातल पर रहकर काम करें, होटल नहीं कार्यकर्ताओं के घर पर रुकें

बीजेपी के चिंतन शिविर में कुल 5 सत्र हुए हैं. 100 से ज़्यादा पदाधिकारी इस चिंतन शिविर में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भी देर शाम चिंतन शिविर पहुंचे थे. फिर शनिवार सुबह 8.30 बजे ही प्रधानमंत्री मोदी पूसा रोड पहुंच गए. चिंतन शिविर में करीब 12 घंटे बिताया. राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ नाश्ता किया फिर लंच भी उनके साथ किया. साथ में कई पहलुओं पर उनके साथ बातचीत की. चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कहा कि धरातल पर रहकर काम करें. किसी पर अपने विचार ना थोपें और कहीं आप जाएं तो होटलों के मुक़ाबले अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के घर रुकने को प्राथमिकता दें.

चिंतिन शिविर में किन मसलों पर हुई बात

चिंतन शिविर में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन संशोधन विधेयक जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. आम लोगों के बीच कैसे पदाधिकारी अपनी विनम्रता और ज़मीनी स्तर पर काम करें. उसको लेकर तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से बताई गई. राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिए एक SOP भी देने की बात कही गई ताकि बीजेपी के पदाधिकारी अपने अनुशासन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकें. 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी के नई टीम के एक चुनौती है और इसके चलते इस चिंतन शिविर की भूमिका अहम हो जाती है.