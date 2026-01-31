विज्ञापन
IND vs NZ 5th T20I: कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव, जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

IND vs NZ 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पांचवां और आखिरी टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला तिरुवनन्तपुरम में खेला जाएगा. यह मुकाबला डेड रबर है, लेकिन फिर भी नजरें भारतीय टीम मैनेजमेंट के प्रयोग पर होंगी.

India vs New Zealand 5th T20I Live Streaming
  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें टी20 मैच का आयोजन तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में होगा.
  • मैच 31 जनवरी को शाम सात बजे शुरू होगा और टॉस छह बजकर तीस मिनट पर होगा.
  • भारतीय टीम में ईशान किशन के वापसी की संभावना है और संजू सैमसन को होम ग्राउंड पर मौका मिल सकता है.
India vs New Zealand 5th T20I Live Streaming: तिरुवनन्तपुरम में जब भारत और न्यूजीलैंड शानिवार को एक्शन में होंगे तो टीम इंडिया के फैंस की नजरें इस पर होंगी कि भारतीय टीम मैनेजमेंट क्या प्रयोग करता है. टी20 विश्व कप से पहले दोनों ही टीमों के लिए अपनी कमियों को दूर करने और अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का यह आखिरी मौका है. शुरुआती 3 मैच सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम को चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा था. आखिरी मैच में टीम इंडिया फिर से जीत की पटरी पर लौटने के इरादे से उतरेगी.

पांचवें टी20 की भारतीय प्लेइंग इलेवन में ईशान किशन के लौटने की संभावना है, लेकिन सबकी नजरें अपने होम ग्राउंड पर पहला मैच खेलने जा रहे संजू सैमसन पर होंगी. संजू पिछले 4 मैचों में असफल रहे हैं. आखिरी मैच संजू के लिए भी फॉर्म में लौटने और अपनी क्षमता एक बार फिर से साबित करने के लिए आखिरी मौके की तरह है.

सैमसन टॉप ऑर्डर में लौटने के बाद से अपनी टाइमिंग ढूंढने में संघर्ष कर रहे हैं. उन्हें तेज गेंदबाजों को खेलने में टाइमिंग संबंधी दिक्कत आ रही है. आखिरी मुकाबले में वह बाएं हाथ के स्पिनर मिशेल सेंटनर की फेंकी एक तेज गेंद पर आउट हो गए थे. गेंद टर्न होकर बाहरी किनारे से टकराई और स्टंप्स से टकरा गई. शुक्रवार को अभ्यास सत्र के दौरान सैमसन ने अपनी तकनीकी खामियों को दूर करने की कोशिश की. 

सैमसन को विश्व कप से पहले इस आखिरी मौके का फायदा उठाना होगा, नहीं तो ईशान किशन उनके बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज प्राथमिकता में आगे निकल चुके हैं. भारतीय टीम सीरीज जीत चुकी है. तिरुवनंतपुरम होम टाउन है. इसलिए संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना लगभग तय माना जा रहा है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पांचवां टी20 कब और कहा होगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में 31 जनवरी को खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा मैच?

यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा. मैच का टॉस 6:30 बजे होगा. 

कहां देख पाएंगे लाइव?

यह मैच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख पाएंगे. स्टार स्पोर्ट्स 1 पर मैच का लाइव टेलिकास्ट होगा, जबकि जियो हॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. 

India, New Zealand, Cricket
