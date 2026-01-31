भारत में निपाह केस मिलने से ऑस्ट्रेलिया ने भी बढ़ाई निगरानी, जानें क्यों है ये वायरस इतना घातक और इसके लक्षण

Nipah Virus News: ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि सरकार एशिया में निपाह वायरस के फैलने पर करीब से नज़र रख रही है. मार्क बटलर ने नाइन नेटवर्क टेलीविजन को बताया कि ऑस्ट्रेलिया में निपाह वायरस कभी नहीं पाया गया है, लेकिन अधिकारी दिसंबर में भारत में शुरू हुए इस वायरस के फैलने से होने वाले खतरे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, उन्होंने आगे कहा कि, "भारतीय अधिकारियों ने हमें बताया है कि उन्होंने इस वायरस के फैलने पर काबू पा लिया है, लेकिन फिर भी, हम इस पर बहुत करीब से नज़र रख रहे हैं, क्योंकि यह एक बहुत गंभीर वायरस है." सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने बताया कि इंडोनेशिया में अधिकारियों ने गुरुवार को बाली के आई गुस्ती नगुराह राय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कड़ी निगरानी लागू की है, जो ऑस्ट्रेलियाई यात्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय विदेशी डेस्टिनेशन है.

बटलर ने शुक्रवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया में विदेश से आने वाले बीमार यात्रियों के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल हैं और सरकार को उन प्रोटोकॉल में बदलाव करने की कोई सलाह नहीं मिली है.

निपाय वायरस क्या है?

निपाह वायरस एक ज़ूनोटिक बीमारी है जो जानवरों और इंसानों के बीच फैलती है और कुछ मामलों में, इंसान से इंसान के संपर्क से भी फैलती है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसकी महामारी फैलाने की क्षमता और इससे होने वाली बीमारी की गंभीरता के कारण एक प्राथमिकता वाले पैथोजन के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

हाल ही में पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 पुष्ट मामले सामने आए हैं, जिसके चलते कई देशों ने सतर्कता बढ़ाई है. और कई देशों में हवाई अड्डों पर एहतियाती स्क्रीनिंग उपाय किए जा रहे हैं. तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं क्या है निपाह वायरस, कहां से आया है, इसके लक्षण और इलाज क्या है?

निपाह वायरस बेहद खतरनाक जानलेवा वायरस है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, आपको बात दें यह वायरस सबसे पहले साल 1998 में मलेशिया में पाया गया था, जब सूअर और उनके करीब काम करने वाले लोगों में बीमारी फैल गई थी और तभी से यह वायरस समय-समय पर कई देशों जैसे भारत, बांग्लादेश और मलेशिया में छोटे-छोटे आउट्ब्रेक के रूप में सामने आता रहा है.

निपाह वायरस के लक्षण

इस वायरस के लक्षण आमतौर पर कुछ दिनों बाद दिखते हैं:

बुखार

शरीर में दर्द

सिर दर्द

थकान और कमजोरी

खांसी या सांस की परेशानी

उल्टी

दिमाग में सूजन

क्या निपाह वायरस का कोई इलाज है?

अभी नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में m102.4 नामक एक उपचार विकसित किया जा रहा है बता दें, इस उपचार का चरण 1 परीक्षण 2020 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें शोधकर्ताओं ने स्वस्थ लोगों को यह दवा देकर देखा कि इसका क्या प्रभाव होता है और क्या कोई दुष्प्रभाव होते हैं. परीक्षण में पाया गया कि उपचार की एक खुराक रोगियों द्वारा आसानी से सहन कर ली गई. इसलिए निपाह वायरस से संक्रमित लोगों की मदद के लिए यह दवा अभी उपलब्ध होने में काफी समय लगेगा, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है. फिलहाल निपाह वायरस के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है.

