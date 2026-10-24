वैभव सूर्यवंशी की बदली बैटिंग पोजिशन, गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर का बड़ा फैसला, पहली बार खेलेंगे इस क्रम पर

क्राइस्टचर्च में हो रहे भारत-न्यूजीलैंड के बीच सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा तो हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है. टॉस के दौरान भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने साफ किया है कि वैभव सूर्यवंशी नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे. बता दें, ईशान किशन के पहले मुकाबले में चोटिल होने के चलते वैभव सूर्यवंशी का प्लेइंग इलेवन का दरवाजा खुला है.

वैभव ने भारत के लिए अभी तक 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेले हैं. इसके अलावा उन्होंने 11 फर्स्ट क्लास, 13 लिस्ट ए मुकाबले भी खेले हैं और इन सभी में वह बतौर ओपनर ही खेले हैं. वैभव कुल मिलाकर अभी तक 42 टी20 अंतरराष्ट्रीय खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 214.83 की स्ट्राइक रेट से 1723 रन बनाए हैं. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वैभव ने ओपन नहीं किया हो. ऐसे में यह पहला मौका होगा, जब वैभव ओपनिंग करते नहीं दिखेंगे.

गौतम गंभीर-श्रेयस अय्यर का यह फैसला हैरान करने वाला है, लेकिन इसके पीछे मजबूरी भी है. संजू सैमसन-अभिषेक शर्मा की जोड़ी लगातार धमाकेदार प्रदर्शन कर रही है और सीरीज के पहले मुकाबले में भी टीम इंडिया को रन चेज में उन्होंने धमाकेदार शुरूआत दिलाई थी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने कहा,"हम पहले गेंदबाजी करेंगे. ओस भी एक कारण है. हमें रिकवर करने और थोड़ी नींद पूरी करने के लिए थोड़ा समय मिल गया है. मेरे हिसाब से सभी खिलाड़ी अच्छी स्थिति में हैं. कुछ खिलाड़ी, जिनमें मैं भी शामिल हूं, मैच के दिन ही अपनी ट्रेनिंग करते हैं. तो, हम अच्छी स्थिति में हैं. आक्रामकता बनाए रखना और पहले मैच में जो चीजें हमने अच्छे से की थीं, उन्हें दोहराना जरूरी है. इसके अलावा, हमें फील्ड पर एक्टिव रहना होगा और यह ध्यान रखना होगा कि सर्कल के अंदर कोई एक्स्ट्रा फील्डर न हो, खासकर आखिरी ओवर में. ईशान चोटिल हैं, इसलिए उनकी जगह वैभव आए हैं. मयंक की जगह प्रिंस आए हैं, जो कि बस एक टैक्टिकल बदलाव है. वैभव तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे."

इससे पहले पूर्व भारतीय ओपनर दिनेश कार्तिक ने भी वैभव को नंबर-3 पर आजमाने की सलाह दी थी. ईशान के बाहर होने की खबर पर अपने इंस्टा वीडियो पर बोलते हुए दिनेश कार्तिक ने कहा,"अगर ईशान किशन बाहर होते हैं, तो मुझे लगता है कि वैभव को मौका मिलना चाहिए. अब सवाल यह है कि वह किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे? ओपनर्स ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. क्या वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है. यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन उनके पास पावरप्ले के बाहर भी बल्लेबाजी करने का हुनर ​​और टैलेंट है."

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