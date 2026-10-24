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देवास में 20 दिन में 13 मौतें; 4 दोस्तों की गई जान, ग्रामीणों ने कहा- जहरीली शराब, कलेक्टर ने किया इनकार

देवास के चंदाना और बिंजाना गांव में 20 दिनों के भीतर 13 लोगों की मौत के बाद जहरीली शराब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. परिजन शराब को जिम्मेदार बता रहे हैं, जबकि प्रशासन ने इसे भ्रामक दावा बताया है.

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देवास में 20 दिन में 13 मौतें; 4 दोस्तों की गई जान, ग्रामीणों ने कहा- जहरीली शराब, कलेक्टर ने किया इनकार
देवास में 20 दिन में 13 मौतें, जहरीली शराब या कुछ और
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  • 20 दिन में 13 मौतें, जहरीली शराब पर विवाद; प्रशासन ने किया इनकार
  • मुंह से झाग, उल्टी और चक्कर... ग्रामीणों ने बताए मौत से पहले के लक्षण
  • देवास में जहरीली शराब का शक, कलेक्टर बोले- खबरें भ्रामक हैं
क्या मामले की जांच के लिए कोई टीम बनी है?
देवास:

मध्य प्रदेश के देवास जिले में 20 दिनों के भीतर 13 लोगों की मौत का मामला चर्चा और विवाद का विषय बन गया है. जिले के चंदाना और बिंजाना गांव में हुई इन मौतों को लेकर ग्रामीण और परिजन जहरीली शराब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है. कई परिवारों का कहना है कि मृतकों को शराब पीने के बाद उल्टी, चक्कर, मुंह से झाग निकलने और आंखों की रोशनी कमजोर होने जैसी शिकायतें हुई थीं. दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि मौतें अलग-अलग स्वास्थ्य कारणों से हुई हैं.

चंदाना और बिंजाना गांव में सामने आईं मौतें

NDTV की टीम गांव पहुंची और वहां से मिली जानकारी के मुताबिक मामला 27 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच का है. इस अवधि में चंदाना गांव में 9 और बिंजाना गांव में 4 लोगों की मौत हुई है. सामने आए मामलों में अधिकांश मृतक मजदूरी करने वाले और नियमित रूप से शराब पीने के आदी बताए जा रहे हैं.

चांदना गांव में मौत से हंगामा

चांदना गांव में मौत से हंगामा
Photo Credit: NDTV

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगातार हो रही मौतों और बीमार पड़ने की घटनाओं के पीछे शराब सेवन एक बड़ा कारण है.

वहीं प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे जहरीली शराब से सामूहिक मौतों के दावे तथ्यात्मक नहीं हैं.

चार दोस्तों ने साथ पी शराब, एक दिन बाद चारों की मौत

ग्रामीणों के अनुसार 15 अक्टूबर को चंदाना गांव के दीपक रावत (28), जितेंद्र (35), ओमप्रकाश (35) और भीमा (55) ने एक साथ बैठकर शराब पी थी. आरोप है कि अगले ही दिन चारों की मौत हो गई. इसके अलावा शराब पीने के बाद बीमार हुए कैलाश प्रजापत (28) और संजय (25) का इंदौर के अरविंदो और अमलतास अस्पताल में उपचार चल रहा है. संजय के परिजनों का कहना है कि शराब पीने के बाद उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो गई और वह आईसीयू में भर्ती है. ग्रामीणों के मुताबिक चंदाना गांव में मोहन (50), सुनील (30) और दरबार सिंह (60) की भी मौत हुई है.

अपनों की मौत का गम, ग्रामीण शराब पर उठा रहे सवाल

अपनों की मौत का गम, ग्रामीण शराब पर उठा रहे सवाल
Photo Credit: NDTV

परिजनों और ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

गांव के मुकेश परमार का कहना है कि मरने वाले सभी लोग शराब पीने के आदी थे और अधिकांश मजदूर वर्ग से थे. उन्होंने दावा किया कि कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है और सभी की स्थिति लगभग एक जैसी थी. उनके मुताबिक कई मृतकों के मुंह से झाग निकला था.

पूर्व सरपंच सुनील पटेल ने आरोप लगाया कि गांव में कई लोगों की मौत शराब पीने के बाद हुई, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि एक ही दिन में चार लोगों की मौत होना और सभी में एक जैसे लक्षण दिखाई देना जांच का विषय है.

राजेंद्र राव ने भी दावा किया कि उनके बड़े भाई मोहनलाल की मौत शराब पीने के बाद हुई थी. वहीं नेहा परमार ने कहा कि गांव में हुई कई मौतों से पहले पीड़ितों को चक्कर आना, उल्टी होना और आंखों से कम दिखना जैसी शिकायतें थीं.

कलेक्टर ने बताया भ्रामक

अधिकारियों ने बताया भ्रामक
Photo Credit: NDTV

कलेक्टर ने बताया भ्रामक दावा

देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जहरीली शराब से 15 से 20 लोगों की मौत होने संबंधी खबरों को असत्य और भ्रामक बताया है. कलेक्टर के अनुसार 1 से 15 अक्टूबर के बीच गांव में हुई मौतें सामान्य बीमारियों, वृद्धावस्था, ब्रेन हेमरेज और अत्यधिक शराब सेवन जैसी वजहों से हुई हैं. उन्होंने कहा कि उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ से मौत की पुष्टि नहीं हुई है.

प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है.

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