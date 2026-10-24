देवास में 20 दिन में 13 मौतें; 4 दोस्तों की गई जान, ग्रामीणों ने कहा- जहरीली शराब, कलेक्टर ने किया इनकार

मध्य प्रदेश के देवास जिले में 20 दिनों के भीतर 13 लोगों की मौत का मामला चर्चा और विवाद का विषय बन गया है. जिले के चंदाना और बिंजाना गांव में हुई इन मौतों को लेकर ग्रामीण और परिजन जहरीली शराब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है. कई परिवारों का कहना है कि मृतकों को शराब पीने के बाद उल्टी, चक्कर, मुंह से झाग निकलने और आंखों की रोशनी कमजोर होने जैसी शिकायतें हुई थीं. दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि मौतें अलग-अलग स्वास्थ्य कारणों से हुई हैं.

चंदाना और बिंजाना गांव में सामने आईं मौतें

NDTV की टीम गांव पहुंची और वहां से मिली जानकारी के मुताबिक मामला 27 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच का है. इस अवधि में चंदाना गांव में 9 और बिंजाना गांव में 4 लोगों की मौत हुई है. सामने आए मामलों में अधिकांश मृतक मजदूरी करने वाले और नियमित रूप से शराब पीने के आदी बताए जा रहे हैं.

चांदना गांव में मौत से हंगामा

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ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगातार हो रही मौतों और बीमार पड़ने की घटनाओं के पीछे शराब सेवन एक बड़ा कारण है.

वहीं प्रशासन का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे जहरीली शराब से सामूहिक मौतों के दावे तथ्यात्मक नहीं हैं.

चार दोस्तों ने साथ पी शराब, एक दिन बाद चारों की मौत

ग्रामीणों के अनुसार 15 अक्टूबर को चंदाना गांव के दीपक रावत (28), जितेंद्र (35), ओमप्रकाश (35) और भीमा (55) ने एक साथ बैठकर शराब पी थी. आरोप है कि अगले ही दिन चारों की मौत हो गई. इसके अलावा शराब पीने के बाद बीमार हुए कैलाश प्रजापत (28) और संजय (25) का इंदौर के अरविंदो और अमलतास अस्पताल में उपचार चल रहा है. संजय के परिजनों का कहना है कि शराब पीने के बाद उसकी आंखों की रोशनी प्रभावित हो गई और वह आईसीयू में भर्ती है. ग्रामीणों के मुताबिक चंदाना गांव में मोहन (50), सुनील (30) और दरबार सिंह (60) की भी मौत हुई है.

अपनों की मौत का गम, ग्रामीण शराब पर उठा रहे सवाल

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परिजनों और ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

गांव के मुकेश परमार का कहना है कि मरने वाले सभी लोग शराब पीने के आदी थे और अधिकांश मजदूर वर्ग से थे. उन्होंने दावा किया कि कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है और सभी की स्थिति लगभग एक जैसी थी. उनके मुताबिक कई मृतकों के मुंह से झाग निकला था.

पूर्व सरपंच सुनील पटेल ने आरोप लगाया कि गांव में कई लोगों की मौत शराब पीने के बाद हुई, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि एक ही दिन में चार लोगों की मौत होना और सभी में एक जैसे लक्षण दिखाई देना जांच का विषय है.

राजेंद्र राव ने भी दावा किया कि उनके बड़े भाई मोहनलाल की मौत शराब पीने के बाद हुई थी. वहीं नेहा परमार ने कहा कि गांव में हुई कई मौतों से पहले पीड़ितों को चक्कर आना, उल्टी होना और आंखों से कम दिखना जैसी शिकायतें थीं.

अधिकारियों ने बताया भ्रामक

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कलेक्टर ने बताया भ्रामक दावा

देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जहरीली शराब से 15 से 20 लोगों की मौत होने संबंधी खबरों को असत्य और भ्रामक बताया है. कलेक्टर के अनुसार 1 से 15 अक्टूबर के बीच गांव में हुई मौतें सामान्य बीमारियों, वृद्धावस्था, ब्रेन हेमरेज और अत्यधिक शराब सेवन जैसी वजहों से हुई हैं. उन्होंने कहा कि उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहरीले पदार्थ से मौत की पुष्टि नहीं हुई है.

प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी की है.

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