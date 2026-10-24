INDA vs NZA: 113 पर ढेर हुए भारतीय 'सूरमा', पांच बल्लेबाज नहीं खोल पाए खाता, टेस्ट सीरीज से पहले बढ़ी टेंशन

भारतीय टीम अभी न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां दोनों देशों के बीच अभी पांच मैचों की टी20 सीरीज चल रही है. इस दौरे के आखिरी में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलेगी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के समीकरण के लिहाज से दोनों टीमों के लिए यह सीरीज काफी अहम है. ऐसे में दोनों ही टीमों इस सीरीज से पहले तीन अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेल रही हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय सितारे हिस्सा ले रहे हैं. हालांकि, इस सीरीज की जिस तरह से शुरुआत हुई है, उसने भारतीय फैंस को जरूर चिंता में डाल दिया है, क्योंकि पहले मैच के पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजी बुरी तरह लड़खड़ा गई. सितारे से सजी इंडिया ए सिर्फ 113 रनों पर ऑल-आउट हुई, जिसमें पांच बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए.

पांच बल्लेबाज नहीं खोल पाए खाता

बर्ट सटक्लिफ ओवल के मैदान पर हो रहे इस मैच में इंडिया ए की तरफ से केएल राहुल, साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, आकाश दीप और मुकेश कुमार खाता भी नहीं खोल पाए. केएल राहुल ने पारी के दौरान 8 गेंदों का सामना किया और वो फ्रेजर शीट का शिकार बने. जबकि साइमन कीन ने सुदर्शन को अपना शिकार बनाया.



जैक गिब्सन ने सुंदर को पवेलियन की राह दिखाई. इसके बाद आखिरी के दो विकेट साइमन कीन ने ही निकाले. भारतीय टीम के लिए पहली पारी में सबसे बड़ी साझेदारी 10वें विकेट के लिए यश राठौड़ और मुकेश कुमार के बीच हुई. 32 रनों की इस साझेदारी में सभी रन यश ने बनाए.

यश ने बचाई लाज

भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज यश राठौड़ रहे, जिन्होंने 44 रनों की पारी खेली. अगर यश क्रीज पर संघर्ष न करते तो भारतीय टीम लाज भी नहीं बचा पाती और 100 के अंदर ही ऑल-आउट हो जाती. टीम इंडिया के लिए यश के अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 32 और जायसवाल ने 17 रनों की पारी खेली.

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