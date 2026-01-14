IND vs NZ 2nd ODI: राजकोट में 'अग्निपरीक्षा', जानें पिच क्या असर दिखाएगी, बल्लेबाज मचाएंगे कहर या गेंदबाजों का होगा जलवा ?

India vs New Zealand 2nd ODI Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है. रविवार को वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. दूसरा वनडे आजराजकोट में खेला जाना है. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, लेकिन राजकोट में पुराना वनडे रिकॉर्ड टीम की चिंता बढ़ा रहा है. भारतीय टीम ने निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट में 4 वनडे मैच खेले हैं. इसमें तीन में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है.

भारतीय टीम ने इस स्टेडियम में पहला वनडे 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इंग्लैंड 9 रन से विजयी रही थी. 2015 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना दूसरा वनडे खेला था. साउथ अफ्रीका 18 रन से जीती थी. 2020 में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था. भारतीय टीम इस मैच में 36 रन से विजयी रही थी. इस स्टेडियम में 27 सितंबर 2023 को टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेला था और इसमें उसे 66 रन से हार का सामना करना पड़ा था. 4 मैचों में 3 हार टीम इंडिया की परेशानी बढ़ाने वाली है. तीनों बार भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही, जबकि एकमात्र मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए मिली थी.

केन विलियमसन, मैट हेनरी और मिशेल सेंटनर जैसे बड़े खिलाड़ियों के बिना खेल रही न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी थी. विराट कोहली की बल्लेबाजी और कीवी टीम के खराब क्षेत्ररक्षण ने मैच का परिणाम भारतीय टीम के पक्ष में मोड़ा था. इसलिए राजकोट में टीम इंडिया को सावधान रहना होगा. बड़े खिलाड़ियों के नहीं होने के बावजूद न्यूजीलैंड पलटवार करने का पूरा दमखम रखती है.

राजकोट में हुए 4 मुकाबलों का रिकॉर्ड

2023: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हराया

2020: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराया

2015: साउथ अफ्रीका ने भारत को 18 रन से हराया

2013: इंग्लैंड ने भारत को 9 रन से हराया

राजकोट की पिच क्या असर दिखाएगी.

इस वेन्यू पर चार वनडे मैच खेले गए हैं और सभी चारों मैच हाई-स्कोरिंग रहे हैं, हालांकि भारत उन चार में से तीन मैच हार गया है, बुधवार को एक और रनों की बारिश होने की उम्मीद है. इस पिच पर बल्लेबाज जमकर रन बनाते हैं, बता दें कि इस मैदान पर कोई भी टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए नहीं जीती है, ऐसे में आज टॉस जीतकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी.

राजकोट वनडे दोपहर 1:30 से खेला जाएगा.टॉस 1 बजे होगा.