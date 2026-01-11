विज्ञापन
IND vs NZ, 1st ODI: ऋषभ पंत बाहर, अब इन बदलाव के साथ वडोदरा में उतरेगी भारतीय टीम! जानें किनको मिलेगा मौका

India1st ODI Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा. ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद भारत की प्लेइंग इलेवन क्या होगी, इसको लेकर बहस तेज हो गई है.

IND vs NZ 2026: India's probable playing XI for 1st ODI
  • वडोदरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाएगा
  • कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर की फिटनेस के बाद भारतीय टीम को पंत के रूप में झटका लगा है.
  • भारतीय टीम के निचले क्रम में नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिलने की संभावना है
India vs New Zealand 1st ODI Playing 11: वडोदरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जाने वाला है. पहले वनडे मैच से पहले भारत को करारा झटका लगा है. ऋषभ पंत चोटिल होने के कारण वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. ऐसे में अब भारत की प्लेइंग इलेवन में किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा, इसको लेकर बहस तेज हो गई है. कप्तान शुभमन गिल और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर के चोट से ठीक होने के बाद, भारतीय लाइनअप के टॉप 5 तय हो गए हैं. निचले क्रम में, मेज़बान टीम नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दे सकती है, जो पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच के बाद से नहीं खेले हैं. 

दूसरी ओर गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, मोहम्मद सिराज की वापसी से प्रसिद्ध कृष्णा को शायद बाहर बैठना पड़ेगा क्योंकि भारत 3 पेसर के साथ उतर सकता है, जिसमें बाकी दो अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा होंगे.  स्पिनर कैटेगरी में, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर के बीच मुकाबला होगा, जिसमें कुलदीप यादव को मौका मिलने की ज़्यादा संभावना है.

पंत नहीं तो अब केएल राहुल करेंगे विकेटकीपिंग
पंत के नहीं होने से सीधा समीकरण केएल राहुल के साथ जा रहा है. विकेटकीपर और बल्लेबाज की भूमिका में केएल राहुल होंगे. बता दें कि पिछले कुछ समय से केएल राहुल इस दोहरी भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं. 

भारत की संभावित प्लेइंग XI
शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (WK), श्रेयस अय्यर (VC), रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड संभावित प्लेइंग XI: डेवोन कॉनवे (wk), विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (c), जोश क्लार्कसन, क्रिश्चियन क्लार्क, काइल जैमीसन, आदित्य अशोक, माइकल रे

भारतीय टीम
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, यशस्वी जयसवाल, रवींद्र जडेजा

न्यूजीलैंड टीम
डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), ज़ैकरी फाउल्क्स, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल रे, काइल जैमीसन, मिशेल हे, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जेडन लेनोक्स

India, New Zealand, India Vs New Zealand 2026, Cricket
