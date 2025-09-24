IND vs BAN: दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी, दोनों टीमों की प्लेइंग XI, किस टीम की होगी जीत, जानें सबकुछ

India vs Bangaldesh : पाकिस्तान को एक तनावपूर्ण मैच में हराने के बाद भारतीय टीम एशिया कप सुपर 4 चरण के अगले मैच में बुधवार को बांग्लादेश से खेलेगी तो भी तनाव कम नहीं रहेगा और इस मुकाबले में नजरें दोनों टीमों के स्पिनरों पर रहने वाली हैं. आंकड़ों के आधार पर देखा जायेगा तो यह मुकाबला भी एकतरफा रहने की उम्मीद है क्योंकि दोनों टीमों के बीच 17 टी20 मैचों में से बांग्लादेश एक ही जीत सका है. वनडे विश्व कप 2015 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रोहित शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए ‘नॉट आउट' करार दिये जाने के बाद से दोनों टीमों के मुकाबले तनाव से भरे रहे हैं. (IND vs BAN Date, Time, Live Streaming, Predicted Playing XI pitch report weather update)

(IND vs BAN Asia Cup 2025 Super 4 Match) शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से भारत के बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध भी तनावपूर्ण रहे हैं . बीसीसीआई ने इस साल अगस्त में बांग्लादेश में होने वाली सफेद गेंद की सीरीज भी 2026 तक स्थगित कर दी बशर्ते वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार सत्तारूढ हो. कागजों पर बांग्लादेशी टीम भारत के सामने कहीं नहीं ठहरती और सूर्यकुमार यादव की टीम एक और शानदार जीत की प्रबल दावेदार है. लेकिन इस प्रारूप में कुछ भी कयास लगाना संभव नहीं है और बांग्लादेश के स्पिनर बेहतर प्रदर्शन करके पासा पलट भी सकते हैं.

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नजर (Players To Watch Out IND vs BAN)

बल्लेबाजी में हालांकि बांग्लादेश का भारत से कोई मुकाबला नहीं है. भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और 210 की औसत से रन बना रहे हैं. वहीं शुभमन गिल का पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद स्ट्राइक रेट 158 के आसपास है . बांग्लादेश के दो सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज कप्तान लिटन दास (129 प्लस) और तौहीद ह्र्दय (124 प्लस) के आंकड़े भी दमदार नहीं हैं. बांग्लादेश चाहेगा कि भारत पहले बल्लेबाजी करे और तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान के साथ उसके स्पिनर रिशाद हुसैन और आफ स्पिनर मेहदी हसन जल्दी विकेट निकालें. भारत को 150 . 160 रन पर रोकने की दशा में ही बांग्लादेश के लिये कोई उम्मीद बनेगी.

भारत के लिये चिंता की मामूली बात तिलक वर्मा का स्पिनरों को अच्छे से नहीं खेल पाना है,‘क्रिकमेट्रिक' विश्लेषण साइट के अनुसार तिलक का स्ट्राइक रेट 2025 में स्पिन के खिलाफ कम रहा है । उन्होंने 2024 में स्पिनरों की 61 गेंद खेलकर 116 रन बनाये जबकि डॉट गेंद का प्रतिशत 21 . 3 रहा है. इस साल उन्होंने सात पारियों में स्पिनरों की 80 गेंद खेलकर 92 रन बनाये और डॉट गेंदों का प्रतिशत 38 रहा है. तिलक और संजू सैमसन दोनों चौथे या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे में स्पिनरों को बखूबी खेलना जरूरी है. तिलक की तुलना में रिंकू सिंह स्पिनरों को बेहतर खेल पाते हैं लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन संयोजन में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहता.

भारत बनाम बांग्लादेश (टी-20 में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड) (IND vs BAN Head-To-Head Record in T20I)

दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 17 मैच हुए हैं जिसमें 16 में भारत को जीत मिली है. बांग्लादेश केवल एक मैच ही जीत पाया है. एशिया कप में दोनों टीमों के बीच 15 मैच हुए हैं जिसमें 13 में भारत को जीत मिली है.

पिछले 5 मैचों के परिणाम (Last 5 matches results): भारत जीता – 5, बांग्लादेश जीता – 0

पिछली भिड़ंत (Last meeting): भारत 133 रनों से जीता, हैदराबाद (12 अक्टूबर, 2024)

भारत की संभावित प्लेइंग XI (IND vs BAN Asia Cup 2025 – Predicted Playing XI): अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल (VC), सूर्यकुमार यादव (C), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (WK), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

बांग्लादेश की संभावित इलेवन (Bangladesh Playing 11 Prediction): सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान

टीमें : (IND vs BAN Squads)

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन

मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा.

दुबई की पिच क्या असर दिखाएगी, (IND vs BAN Dubai Pitch Report)

दोनों टीमों के बीच यह मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाने वाला है. इस मैदान पर पिछले 10 मैचों में तेज गेंदबाजों को 63 तो स्पिनरों को 50 विकेट मिले हैं. इस मैदान पर बल्लेबाज औऱ गेंदबाज, दोनों को बराबरी का मौका मिलता है. हालांकि पिच हल्की धीमी रहती है. पिछले 10 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 157 रन रहा है. इस पिच पर तेज गेंदबाजों को 55 फीसदी तो स्पिनरों को 45 फीसदी मौका मिलता है. औसत स्कोर की बात करें तो यहां 159 रन है.

कैसा रहेगा मौसम (Dubai International Cricket Stadium, Dubai)

दुबई में आज मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान यहां पर 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. बारिश की संभावना न के बराबर है. हालांकि शाम को ताममान में गिरावट आएगी. यहां पर दूसरी पारी में ओस की समस्या नजर आ सकती है. ऐसे में दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम को थोड़ा फायदा मिल सकता है. (IND vs BAN Weather Report, Pitch Report Of Dubai- Asia Cup 2025)