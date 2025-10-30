विज्ञापन
IND vs AUS, Women's World Cup: कब और कहां देखें मुकाबला, रिजर्व-डे के दिन भी बारिश से धुला मुकाबला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट

India vs Australia Semi Final Live Streaming Details: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. 30 अक्टूबर को होने वाले इस मैच में बारिश का साया मडंरा रहा है.

IND vs AUS, Women's World Cup: कब और कहां देखें मुकाबला, रिजर्व-डे के दिन भी बारिश से धुला मुकाबला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट
India vs Australia Semi Final Live Streaming Details: बारिश के कारण रिजर्व-डे भी धुला तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को होना है.
  • मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा गया है, जिसमें अधूरा मुकाबला पहले दिन से जारी रखा जाएगा.
  • मैच का परिणाम निर्धारित करने के लिए दोनों टीमों को कम से कम बीस ओवर खेलना अनिवार्य है.
India vs Australia Semi Final Live Streaming Details: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. 30 अक्टूबर को होने वाले इस मैच में बारिश का साया मडंरा रहा है. भारत का लीग स्टेज का आखिरी मैच भी बारिश के कारण रद्द हो गया था. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी लीग स्टेज के बाद अंक तालिका में रही थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर रही थी. बारिश के कारण सेमीफाइन का खेल बिगड़ने को लेकर फैंस चिंतित है. हालांकि, इस मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है. 

मौसम के पूर्वानुमान की मानें तो 30 अक्टूबर के दिन 80 प्रतिशत बारिश की संभावना है. ऐसे में अगर मैच इस दिन नहीं हो पाता है तो मुकाबला रिजर्व-डे में रखा जाएगा. इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी की प्लेइंग कंडिशन के अनुसार, "सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एक रिजर्व-डे रखा गया है. जिस पर एक अधूरा मैच निर्धारित दिन से जारी रखा जाएगा. किसी अन्य मैच के लिए कोई आरक्षित दिन आवंटित नहीं किया जाएगा." 

अगर बारिश के रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट

अंपायर्स की कोशिश होगी कि पहले शेड्यूल वाले दिन ही मैच का रिजल्ट आए. भले ही ओवरों में कटौती करनी पड़े. लेकिन अगर इस दिन मैच का रिजल्ट नहीं आत पाता है तो रिजर्व-डे के दिन मैच वहीं से शुरू होगा, जहां शेड्यूल वाले दिन रुका था. बता दें, मैच के रिजल्ट के लिए जरूरी है कि दोनों टीमें कम से कम 20 ओवर खेलें. सेमीफाइनल के लिए अतिरिक्त 120 मिनट का समय भी रखा गया है.

अगर 30 अक्टूबर को मैच बारिश के बीच में रुक जाता है और खत्म नहीं होता है या फिर शुरू ही नहीं हो पाता तो ऐसी सूरत में रिजर्व डे रखा जाएगा. लेकिन अगर रिजर्व-डे के दिन भी बारिश के चलते मैच नहीं हो पाया और मैच को रद्द किया गया तो ऐसी सूरत में ऑस्ट्रेलिया को फाइनल का टिकट मिल जाएगा, क्योंकि वह अंक तालिका में टॉप पर रही थी.

बता दें, इस सेमीफाइनल की विजेता टीम का सामना फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से होगा, जिसने पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रनों से रौंदा है.

कबा और कहां देखें मुकाबला

इस मुकाबले का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा. जियोहॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), उमा छेत्री (विकेटकीपर), हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, शैफाली वर्मा, स्नेह राणा.

ऑस्ट्रेलिया: एलिसा हीली (कप्तान), ताहलिया मैक्ग्रा (उप-कप्तान), डार्सी ब्राउन, एशले गार्डनर, किम गर्थ, हीथर ग्राहम, अलाना किंग, फोएबे लिचफील्ड, सोफी मोलिनक्स, बेथ मूनी, एलिसे पेरी, मेगन शुट्ट, एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम.

