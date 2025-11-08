जिस टीम को दुनिया मानती है खौफ, उसी के खिलाफ भारतीय टीम ने T20I में हासिल की है सर्वाधिक जीत, टॉप 5 में जानें और कौन

मौजूदा समय में क्रिकेट प्रेमी टेस्ट और वनडे फॉर्मेट के बजाय टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट देखना ज्यादा पसंद करते हैं. इसकी कई प्रमुख वजहें हैं. पहली मुख्य वजह तो यह है कि टी20 के मुकाबले एक मूवी जितने समय में खत्म हो जाते है. इसके अलावा यहां लोगों को छक्के-चौके खूब देखने को मिलते हैं. यही कुछ वजहें हैं कि लोग अन्य फॉर्मेट के बजाय टी20 फॉर्मेट को देखना ज्यादा पसंद करते हैं. टी20 क्रिकेट के खेल में कई टीमें हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहीं हैं. भारतीय टीम तो एक अलग ही पायदान पर पहुंच गई है. अब उसे बिरला मुकाबलों में ही शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है.

मौजूदा समय में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का आखिरी मुकाबला शुरु हो उससे पहले बात करें टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम को किन 5 टीमों के खिलाफ सर्वाधिक जीत मिली है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

ऑस्ट्रेलिया

भारतीय टीम को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक सर्वाधिक जीत किसी और टीम के खिलाफ नहीं, बल्कि कंगारू टीम के खिलाफ ही हासिल हुए हैं. ब्लू टीम ने विपक्षी टीम के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 22 जीत हासिल की है.

श्रीलंका

दूसरे स्थान पर श्रीलंका का नाम आता है. भारतीय टीम ने श्रीलंकाई टीम के खिलाफ 21 मुकाबलों में बाजी मारी है.

वेस्टइंडीज

तीसरे स्थान पर वेस्टइंडीज की टीम काबिज है. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 19 मैचों में जीत हासिल की है.

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा है. ब्लू टीम ने प्रोटियाज के खिलाफ 18 मैचों में कामयाबी हासिल की है.

बांग्लादेश और इंग्लैंड

5वें स्थान पर 2 टीमों का नाम आता है. ये दोनों टीमें बांग्लादेश और इंग्लैंड की हैं. इन टीमों के खिलाफ भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 17-17 जीत हासिल की है.

