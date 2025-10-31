IND vs AUS: दूसरा टी20 आज, MCG में कैसा है भारतीय टीम का रिकॉर्ड? परफेक्ट प्लेइंग 11 के साथ जानें सब कुछ यहां

India vs Australia 2nd T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (31 अक्टूबर 2025) मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर सारीज में बढ़त बनाए. इससे पहले सीरीज का पहल मुकाबला 29 अक्टूबर को मनुका ओवल में खेला गया था. जहां रुक-रुककर हो रही बारिश की वजह से यह मैच पूरा नहीं हो पाया और बिना परिणाम के ही समाप्त हुआ.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज का मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व बात करें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टी20 फॉर्मेट के तहत भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में तो खबर लिखे जाने तक यहां भारतीय टीम ने कुल 6 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इस ब्लू टीम को 4 मैचों में कामयाबी, जबकि 1 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा एक मैच बिना परिणाम के समाप्त हुआ है.

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रदर्शन

वहीं बात करें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रदर्शन के बारे में तो यहां कंगारू टीम ने खबर लिखे जाने तक कुल 15 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम को 9 मैचों में जीत नसीब हुई है, जबकि 5 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. एक मैच बेनतीजा रहा.

कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

जारी सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से धूल गया था. यही वजह है कि फैंस दूसरे मैच में भी बारिश को लेकर डरे हुए हैं. उनका डरना लाजमी भी है. क्योंकि मेलबर्न में आज गरज के साथ छींटे पड़ने और दिन भर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है.

रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान 71 प्रतिशत बारिश की संभावना है. इसके अलावा पूरे मैच के दौरान 99% बादल छाए रहेंगे, जो कि मैच के रोमांच को किरकिरा कर सकते हैं.

पिच क्या खिलाएगी गुल?

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड की पिच अपनी बड़ी बाउंड्री के लिए क्रिकेट जगत में मशहूर है. यहां गेंदबाजों को थोड़े मदद के आसार रहते हैं. हालांकि, टी20 मुकाबलों के दौरान यहां बल्लेबाजों का वर्चस्व देखने को मिला है. हाल ही में समाप्त हुए बिग बैश लीग के दौरान क्रिकेट प्रेमियों को यहां बड़े स्कोर देखने को मिले थे. उम्मीग जताई जा रही है आज के मुकाबले में भी फैंस को खूब छक्के चौके देखने को मिल सकते हैं.

संभावित प्लेइंग XI

भारतः अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (कीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव.

ऑस्ट्रेलियाः मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुह्नमैन और जोश हेजलवुड.

