विज्ञापन
विशेष लिंक

फंस गया था मैच, टेंशन में थी भारतीय टीम.. क्रीज पर क्या हुई थी जेमिमा और हरमनप्रीत में बात

Harmanpreet Kaur Statement After Win Against Australia Women: जीत के बाद हरमनप्रीत कौर ने कहा कि इस टीम पर फक्र है और बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं.

Read Time: 3 mins
Share
फंस गया था मैच, टेंशन में थी भारतीय टीम.. क्रीज पर क्या हुई थी जेमिमा और हरमनप्रीत में बात
Harmanpreet Kaur
  • हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने पर गर्व व्यक्त किया
  • हरमनप्रीत ने टीम की मजबूती और जेमिमा रोड्रिग्स की संयमित बल्लेबाजी की विशेष प्रशंसा की
  • जेमिमा रोड्रिग्स ने नाबाद शतकीय पारी खेलते हुए टीम को फाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Harmanpreet Kaur Statement After Win Against Australia Women: जेमिमा रोड्रिग्स की 127 रन की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने के बाद खुशी के आंसू पोछते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि इस टीम पर फक्र है और बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं. हरमनप्रीत ने मैच के बाद कहा, 'हम यही चर्चा कर रहे थे कि किसी भी परिस्थिति में हों, टीम के लिए डटे रहना है. हमारे पास टीम में ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति से मैच में जीत दिला सकते हैं.'

उन्होंने रोड्रिग्स की तारीफ करते हुए कहा, 'वह ऐसी खिलाड़ी है जो हमेशा टीम के लिए बेहतर करना चाहती है. वह हमेशा जिम्मेदारी लेना चाहती है. पिच पर हमने अच्छी साझेदारी की. उसको काफी श्रेय जाता है जिसने संयम बनाए रखा और टीम के लिए बल्लेबाजी करती रही.'

हरमनप्रीत ने फाइनल के बारे में कहा, 'आज हम अच्छा खेले, नतीजे से खुश हूं. हमने अगले मैच के बारे में अभी से बात करना शुरू कर दिया है. घरेलू सरजमीं पर विश्व कप खेलना विशेष है. एक और मैच है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे.'

‘प्लेयर ऑफ द मैच' रोड्रिग्स ने कहा, 'इस पारी का श्रेय ‘जीसस' को. उनके बिना यह संभव नहीं था. अपने माता-पिता की शुक्रगुजार हूं. मुझे पांच मिनट पहले ही पता चला कि मैं नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने जा रही हूं. पिछली बार मैं विश्व कप में जगह नहीं बना पाई थी लेकिन इस बार मुझे मौका मिला.'

शतक जड़ने के बाद भी रोड्रिग्स ने इसका जश्न नहीं मनाया तो इस उन्होंने कहा, 'यह मेरे बारे में नहीं था, मैं भारत के लिए यह मैच जीतना चाहती थी. पहले भी कई अहम मैचों में हार चुके थे तो इसमें जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचाना चाहती थी. आज मेरे अर्धशतक या शतक की बात नहीं थी बल्कि भारत को जीत दिलाने की बात थी.'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलिसा हीली ने कहा, 'अच्छा मुकाबला रहा. बल्लेबाजी में अच्छा नहीं कर पाए, अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए. मैदान पर कई मौके गंवाए. अंत में हमें हार मिली.'

यह भी पढ़ें- भारतीय महिला टीम की जीत से रोहित शर्मा भी हुए खुश, दो टूक में बांधे तारीफों के पुल, कुछ इस तरह बढ़ाया हौसला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Women, Harmanpreet Kaur Bhullar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now