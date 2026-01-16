विज्ञापन
IND U19 vs BAN U19: बांग्लादेश को सबक सिखाने कल मैदान में उतरेगी भारतीय टीम, वैभव सूर्यवंशी पर टिकी सबकी नजर

India Under 19 vs Bangladesh Under 19, ICC Mens Under 19 World Cup 2026: अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सातवें मुकाबले में भारतीय अंडर 19 टीम की भिड़ंत बांग्लादेशी अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ है.

  • आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सातवें मैच में भारत और बांग्लादेश की टीम बुलावायो में भिड़ेंगी
  • भारतीय अंडर 19 टीम ने पहले मैच में यूएसए को डीएलएस पद्धति से छह विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की
  • हेनिल पटेल ने यूएसए के खिलाफ पांच विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजी का प्रदर्शन मजबूत किया
India Under 19 vs Bangladesh Under 19, ICC Mens Under 19 World Cup 2026: आईसीसी पुरुष अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के सातवें मुकाबले में शनिवार (17 जनवरी) को भारतीय अंडर 19 टीम की भिड़ंत बांग्लादेश अंडर 19 क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो में खेला जाएगा. मैच के दौरान दोनों टीमों की कोशिश रहेगी कि वह इस मुकाबले को अपने नाम करे. खबर लिखे जाने तक टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने एक मैच खेला है, जबकि भारत के खिलाफ खेला जाने वाला कल का मुकाबला बांग्लादेश का पहले मुकाबला है. टूर्नामेंट के लिए दोनों टीमों को ग्रुप ए में रखा गया है. 

पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने यूएसए को दी थी करारी शिकस्त 

जारी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपना पहला मुकाबला 15 जनवरी को यूएसए अंडर 19 टीम के खिलाफ बुलावायो में खेला था. जहां उसे शानदार जीत मिली थी. बुलावायो में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यूएसए की पूरी टीम 35.2 ओवरों में 107 रनों पर ढेर हो गई थी. गेंदबाजी में हेनिल पटेल का जलवा रहा. जिन्होंने सात ओवरों की गेंदबाजी करते हुए महज 16 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक पांच विकेट चटकाए थे. 

यूएसए की तरफ से जीत के लिए मिले 108 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने डीएलएस पद्धति के तहत छह विकेट शेष रहते अपने नाम कर लिया था. पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए अभिज्ञान कुंडू सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 41 गेंदों में 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम को जीत दिलाकर ही वापिस लौटे. 

फैंस को वैभव सूर्यवंशी से बांग्लादेश के खिलाफ विस्फोटक पारी की उम्मीद 

क्रिकेट प्रेमियों को यूएसए के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी से एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर वह वहां कुछ खास कारनामा करने में नाकामयाब रहे. पारी का आगाज करते हुए वह केवल दो रन ही बना पाए थे. पिछली विफलता को भुलाते हुए फैंस एक बार फिर से उनसे उम्मीद लगा रहे हैं. लोगों को उम्मीद है कि वह बांग्लादेश के खिलाफ ना केवल रन बनाएंगे, बल्कि जीत दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे. 

अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए दोनों देशों की टीमें इस प्रकार हैं 

भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा ​​(उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, आरोन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलान ए. पटेल, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, डी. दीपेश, किशन कुमार सिंह और उधव मोहन. 

बांग्लादेशी अंडर 19 क्रिकेट टीम: अजिजुल हकीम तमीम (कप्तान), ज़वाद अबरार, सामियुन बेसिर रतुल, शेख परवेज़ जिबोन, रीजान हुसैन, शाहरिया अल अमीन, शादिन इस्लाम, एमडी अब्दुल्ला, फरिद हसन फैसल, कलाम सिद्दिकी अलीन, रिफात बेग, साद इस्लाम रजिन, अल फहाद, शाहरियार अहमद और इकबाल हुसैन. 

स्टैंडबाय: अब्दुर रहीम, देबाशिस सरकार देबा, रफी उज्जमान रफी, फरहान शाहरियार, फ़रज़ान अहमद अलिफ, संजिद मजूमदार और एमडी सोबुज. 

