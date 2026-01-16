BBL में जो आज तक कोई नहीं कर पाया, वो स्टीव स्मिथ नहीं कर दिखाया, एक ओवर में बनाए सबसे ज्यादा रन

Steve Smith Created History: स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने इतिहास रच दिया है. वह बिग बैश लीग (Big Bash League) के इतिहास में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 36 वर्षीय बल्लेबाज ने यह विशेष उपलब्धि बीबीएल 2026 (BBL 2026) के 37वें मुकाबले में हासिल की है. टूर्नामेंट का यह मुकाबला शुक्रवार (16 जनवरी) को सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच सिडनी में खेला गया. जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मिथ बेहद प्रचंड लय में नजर आए. उनकी आक्रामकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने कुल 42 गेंदों का सामना किया. इस बीच 238.09 की स्ट्राइक रेट से 100 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से पांच चौके और नौ खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

स्टीव स्मिथ ने रयान हैडली के एक ओवर में बटोरे 32 रन

स्टीव स्मिथ ने यह विशेष उपलब्धि विपक्षी टीम के गेंदबाज रयान हैडली के ओवर में हासिल की. पारी का 12वां ओवर लेकर मैदान में आए हैडली के खिलाफ स्मिथ काफी विस्फोटक अंदाज में नजर आए. उन्होंने हैडली के इस ओवर की शुरूआती चार गेंदों पर चार गगनचुंबी लगाए. पांचवीं बॉल नौ बॉल रही. जहां वह चौका बटोरने में कामयाब रहे. अगली गेंद वाइड रही. इसके बाद उन्होंने स्मिथ को बीट कराया. आखिरी गेंद पर उन्होंने दो रन प्राप्त किए. इस तरह हैडली के इस ओवर में वह कुल 32 रन बटोरने में कामयाब रहे.

सिक्सर्स को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो सिडनी सिक्सर्स की टीम यह मुकाबला 16 गेंद शेष रहते पांच विकेट से अपने नाम करने में कामयाब रही. सिडनी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी थंडर की टीम डेविड वॉर्नर के नाबाद 110 रनों की शतकीय पारी के बदौलत 189/6 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे सिक्सर्स की टीम ने 17.2 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. सिक्सर्स के लिए इस मुकाबले में स्मिथ (100) के अलावा बाबर आजम ने 47 रनों का योगदान दिया.

