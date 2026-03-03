विज्ञापन
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद
4 minutes ago

India Post GDS Result 2026 Live: इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 28 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली थी. अब उम्मीदवार इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले कहा गया था कि 28 फरवरी को रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन इसे टाल दिया गया. अब तक रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है. कुल 28,636 ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पदों के लिए लाखों उम्मदीवारों ने आवेदन किया था. अब इंडिया पोस्ट की तरफ से इसकी पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जल्द ही लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख सकते हैं. 

इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं लिया गया था. 10वीं के नंबरों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. यानी इन पदों के लिए उन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में आने का सबसे ज्यादा चांस है, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए हैं. ग्रामीण डाक सेवक (GDS) रिजल्ट की हर अपडेट आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी, इसीलिए जुड़े रहिए और सबसे पहले यहां रिजल्ट का लिंक देखिए. 

Mar 03, 2026 11:17 (IST)
Link Copied
Share

India Post GDS Result 2026 Live: रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा?

इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद चुने गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसीलिए अपने हाईस्कूल के ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें. 

Mar 03, 2026 11:05 (IST)
Link Copied
Share

India Post GDS Result 2026 Live: होली से ठीक पहले मिल सकता है नौकरी का तोहफा

इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. माना जा रहा है कि इंडिया पोस्ट की तरफ से होली से ठीक पहले लिंक एक्टिवेट किया जा सकता है. यानी हजारों उम्मीदवारों को होली से पहले नौकरी का तोहफा मिल सकता है. 

Mar 03, 2026 10:58 (IST)
Link Copied
Share

India Post GDS Result LIVE Update: फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान

इंडिया पोस्ट डीजीएस के रिजल्ट के बीच कुछ फर्जी वेबसाइट्स भी एक्टिव हो सकती हैं. ऐसे में आपका एक क्लिक आपका बैंक खाता खाली कर सकता है. ऐसे में सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर ही रिजल्ट चेक करें. 

Mar 03, 2026 10:48 (IST)
Link Copied
Share

इंडिया पोस्ट डीजीएस में नाम आने पर भी इन लोगों को नहीं मिलेगी नौकरी

इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. पहली मेरिट लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल होगा, जिनके नंबर सबसे ज्यादा होंगे. हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जिन्हें मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलेगी. अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट के नंबरों में अंतर पाया जाता है, या फिर किसी तरह की गलत जानकारी दी गई हो तो उस उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा. 

Mar 03, 2026 10:37 (IST)
Link Copied
Share

India Post GDS Result LIVE Update: रिजल्ट आने के बाद करें ये काम

इंडिया पोस्ट जीडीएस का रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और लगातार रिजल्ट चेक वाले लिंक पर क्लिक करते रहना है. हो सकता है कि रिजल्ट खुलने में थोड़ा वक्त लगे, इसीलिए लिंक एक्टिवेट होते ही तुरंत चेक करें. 

Mar 03, 2026 10:33 (IST)
Link Copied
Share

इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट में क्यों हो रही देरी?

इंडिया पोस्ट GDS का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, उम्मीदवार पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल भारतीय डाक विभाग ने देरी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि कभी भी लिंक एक्टिवेट किया जा सकता है. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
India Post GDS Result 2026 Live Updates, India Post GDS Result 2026 Live, India Post GDS Result Link, Gramin Dak Sevak, India Post GDS Merit List 2026
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com