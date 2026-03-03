India Post GDS Result 2026 Live: इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 28 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली थी. अब उम्मीदवार इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले कहा गया था कि 28 फरवरी को रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन इसे टाल दिया गया. अब तक रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है. कुल 28,636 ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पदों के लिए लाखों उम्मदीवारों ने आवेदन किया था. अब इंडिया पोस्ट की तरफ से इसकी पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जल्द ही लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं लिया गया था. 10वीं के नंबरों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. यानी इन पदों के लिए उन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में आने का सबसे ज्यादा चांस है, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए हैं. ग्रामीण डाक सेवक (GDS) रिजल्ट की हर अपडेट आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी, इसीलिए जुड़े रहिए और सबसे पहले यहां रिजल्ट का लिंक देखिए.