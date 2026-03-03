India Post GDS Result 2026 Live: इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 28 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली थी. अब उम्मीदवार इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. पहले कहा गया था कि 28 फरवरी को रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन इसे टाल दिया गया. अब तक रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है. कुल 28,636 ग्रामीण डाक सेवक (GDS) पदों के लिए लाखों उम्मदीवारों ने आवेदन किया था. अब इंडिया पोस्ट की तरफ से इसकी पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जल्द ही लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख सकते हैं.
इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं लिया गया था. 10वीं के नंबरों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. यानी इन पदों के लिए उन उम्मीदवारों का नाम मेरिट लिस्ट में आने का सबसे ज्यादा चांस है, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए हैं. ग्रामीण डाक सेवक (GDS) रिजल्ट की हर अपडेट आपको इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी, इसीलिए जुड़े रहिए और सबसे पहले यहां रिजल्ट का लिंक देखिए.
India Post GDS Result 2026 Live: रिजल्ट जारी होने के बाद क्या होगा?
इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद चुने गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसीलिए अपने हाईस्कूल के ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें.
India Post GDS Result 2026 Live: होली से ठीक पहले मिल सकता है नौकरी का तोहफा
इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. माना जा रहा है कि इंडिया पोस्ट की तरफ से होली से ठीक पहले लिंक एक्टिवेट किया जा सकता है. यानी हजारों उम्मीदवारों को होली से पहले नौकरी का तोहफा मिल सकता है.
India Post GDS Result LIVE Update: फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान
इंडिया पोस्ट डीजीएस के रिजल्ट के बीच कुछ फर्जी वेबसाइट्स भी एक्टिव हो सकती हैं. ऐसे में आपका एक क्लिक आपका बैंक खाता खाली कर सकता है. ऐसे में सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर ही रिजल्ट चेक करें.
इंडिया पोस्ट डीजीएस में नाम आने पर भी इन लोगों को नहीं मिलेगी नौकरी
इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक का रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है. पहली मेरिट लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल होगा, जिनके नंबर सबसे ज्यादा होंगे. हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, जिन्हें मेरिट लिस्ट में नाम होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलेगी. अगर मार्कशीट और सर्टिफिकेट के नंबरों में अंतर पाया जाता है, या फिर किसी तरह की गलत जानकारी दी गई हो तो उस उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा.
India Post GDS Result LIVE Update: रिजल्ट आने के बाद करें ये काम
इंडिया पोस्ट जीडीएस का रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और लगातार रिजल्ट चेक वाले लिंक पर क्लिक करते रहना है. हो सकता है कि रिजल्ट खुलने में थोड़ा वक्त लगे, इसीलिए लिंक एक्टिवेट होते ही तुरंत चेक करें.
इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट में क्यों हो रही देरी?
इंडिया पोस्ट GDS का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है, उम्मीदवार पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल भारतीय डाक विभाग ने देरी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि कभी भी लिंक एक्टिवेट किया जा सकता है.