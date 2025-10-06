विज्ञापन
ROKO के बाद 'शुभ-अभिषेक युग की शुरुआत, मात्र 13 दिन में ही बिके 175,000 टिकट

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुलासा किया है कि भारत के इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए उपलब्ध टिकटों में से 175,000 टिकट सिर्फ 13 दिन के अंदर ही बिक गए हैं.

  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आगामी व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज में तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे.
  • मेलबर्न के टी20 मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेलेंगे, बावजूद इसके टिकटें पूरी तरह बिक चुकी हैं.
  • मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की क्षमता एक लाख से अधिक है और वहां की ज्यादातर टिकटें बिक गई हैं.
दो हफ्ते से भी काम के वक्त में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्हाइट बॉल क्रिकेट की जंग शुरू हो जाएगी. भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच पहले तीन वनडे मैच खेले जाएंगे और उसके बाद 5 T20 मैचों का आयोजन होना है. पहले तीन वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली का जलवा देखने को मिल सकता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि 31 अक्टूबर को होने वाले मेलबर्न के टी-20 मैच में जहां ना तो रोहित शर्मा होंगे और ना ही विराट कोहली,  उस मैच के मेलबर्न की टिकटें भी बिक गईं बताई जा रही हैं. 

1 लाख से ज़्यादा आएंगे दर्शक

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट का नजारा हमेशा अलग होता है. 1 लाख से ऊपर की क्षमता वाले इस स्टेडियम की टिकटें अधिकारी तौर पर बिक गईं बताई जा रही हैं. मेलबर्न T20 की ज्यादातर टिकट बिक गईं बताई जा रही हैं.

गिल-अभिषेक खींच रहे दर्शक

भारत के इंग्लैंड दौरे के बाद से ही कप्तान शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे नए सितारों का जलवा बुलंदियां छू रहा है. इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद से ही और एशिया कप के दौरान खासकर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के फैंस उन्हें हर जगह घेरते, ऑटोग्राफ लेते और तस्वीरें खिंचवाते नजर आए.

जो नज़ारा अब तक विराट कोहली और रोहित शर्मा के इर्द-गिर्द हर भारतीय मैच के दौरान देखा जाता रहा है, टीम इंडिया के फैंस शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव जैसे दूसरे कई सितारों की वैसी ही इज्जत-अफजाई करते नज़र आते हैं. 

जीत का चस्का

दरअसल इन युवा सितारों ने भारतीय फैंस को जीत का चस्का लगा दिया है. हर जीत एक स्टार को सुपरस्टार बना देती है. कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारत ने इंग्लैंड जैसे मुश्किल दौरे को बराबरी पर खत्म किया और कई दिल जीतने वाले रिकॉर्ड बनाए. गिल ने इंग्लैंड में अपने बल्ले का भी दम दिखाया तो अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम हासिल किया.

क्या है ऑस्ट्रेलिया में टिकटों का हाल

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुलासा किया है कि भारत के इस ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टिकट बिक्री 175,000 से अधिक हो गई है. सिडनी और मनुका ओवल के लिए जनरल टिकट बिक चुके हैं. वहीं एडिलेड और गाबा के भी बहुत कम, सीमित संख्या में ही टिकट बचे हैं. यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्हाइट बॉल क्रिकेट सीरीज में भी भरपूर रोमांस की गारंटी बढ़ती जा रही है.

