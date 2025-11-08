Hong Kong Sixes Semifinal: भारत के हार से पाकिस्तान को हुआ फायदा, सेमीफाइनल में अब इस टीम से भिड़ेगा पाक

Hong Kong Sixes Semifinal: भारत लगातार तीन हार के साथ हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर हो गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ने शनिवार को अपने-अपने मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. कुवैत के खिलाफ पूल सी के एक ज़रूरी मैच में, भारत 27 रनों से हार गया और ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली कुवैत और दूसरे स्थान पर रहने वाली पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर रहा. 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, भारत 79 रनों पर 6 विकेट खोकर आउट हो गया, जिसमें कुवैत के यासीन पटेल ने 23 रन देकर तीन विकेट लिए. इस परिणाम के बाद, पाकिस्तान और कुवैत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, जबकि भारत 'बाउल' मैचों में हार गया.

इसके बाद पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को पांच विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 'बाउल' चरण के मैच में भी भारत का संघर्ष जारी रहा. अभिमन्यु मिथुन (16 गेंदों पर 50 रन) और दिनेश कार्तिक (14 गेंदों पर 42 रन) की तेज़ पारियों के बावजूद, भारत अपने 108 रनों के स्कोर का बचाव नहीं कर सका और यूएई के खालिद शाह ने 14 गेंदों पर 50 रनों की तूफानी पारी खेलकर चार विकेट से जीत सुनिश्चित की. इसके बाद नेपाल ने अंतिम मैच में भारत को 92 रनों से हरा दिया.

नेपाल ने छह ओवर में बिना किसी नुकसान के 137 रनों का विशाल स्कोर बनाया और फिर भारत को 6 विकेट पर 45 रनों पर रोक दिया. राशिद खान ने नेपाल के लिए 17 गेंदों पर 55 रन बनाकर और तीन विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. इस बीच, बेन मैकडरमोट (14 गेंदों पर 51 रन) और कप्तान एलेक्स रॉस (11 गेंदों पर 50 रन) के अर्धशतकों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 54 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि क्रिस ग्रीन ने 3/32 रन देकर 3 विकेट लिए.

पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को पांच विकेट से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई. दक्षिण अफ्रीका के 102/3 रन बनाने के बाद, पाकिस्तान ने अब्दुल समद के 10 गेंदों पर 50 रनों की बदौलत 3.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया 9 नवंबर को पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान से भिड़ेगा, जबकि भारत अपना आखिरी 'बाउल' मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा.