IND vs AUS: कैनबरा में खेलते हुए T20 फॉर्मेंट में भारत का कैसा है रिकॉर्ड? आंकड़ें देख गदगद हो जाएगा मन

India vs Australia: वनडे का रोमांच समाप्त हो चुका है और आज (29 अक्टूबर 2025) से क्रिकेट प्रेमियों को टी20 फॉर्मेट का रोमांच देखने को मिलेगा. 5 मैचों की प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला आज कैनबरा स्थित मनुका ओवल में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व बात करें कैनबरा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए प्रदर्शन के बारे में तो दोनों टीमों के बीच यहां खबर लिखे जाने तक मात्र एक मैच खेला गया है. सुखदभरी खबर यह है कि इस मैच में भारतीय टीम को जीत नसीब हुई है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला साल 2020 में खेला गया था. जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

राहुल और जडेजा का रहा जलवा

पारी का आगाज करते हुए इस मुकाबले में अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल का प्रदर्शन जबरदस्त रहा. उन्होंने 40 गेंदों में 127.50 की स्ट्राइक रेट से 51 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रवींद्र जडेजा ने तेजी से 23 गेंदों में 191.30 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 44 रनों का योगदान दिया.

मोइसेस हेनरिक्स और स्टार्क ने चटकाए 2 विकेट

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इस मुकाबले में मोइसेस हेनरिक्स ने सर्वाधिक 3 सफलता प्राप्त की. उनके अलावा मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट चटकाए. एडम जंपा और मिचेल स्वेपसन के खाते में क्रमशः 1-1 विकेट आए.

150 रन तक ही पहुंच पाई ऑस्ट्रलिया

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रलियाई टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 150 रन तक ही पहुंच पाई. नतीजन उन्हें 11 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

पारी का आगाज करते हुए एरोन फिंच ने 26 गेंद में 35 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा डी आर्की शॉर्ट ने 34, जबकि मोइसेस हेनरिक्स ने 30 रनों का योगदान दिया. हालांकि, वह भी अपनी टीम की किस्मत नहीं बदल पाए.

युजवेंद्र चहल बने 'प्लेयर ऑफ द मैच'

लक्ष्य का बचाव करते हुए युजवेंद्र चहल ने सर्वीधिक 3 सफलता प्राप्त की. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के अवॉर्ड से नवाजा गया. उनके अलावा टी नटराजन ने भी 3 विकेट चटकाए. दीपक चाहर के खाते में एक विकेट आया.

यह भी पढ़ें- IND vs AUS, 1st T20I: बारिश बनेगा विलेन या मौसम रहेगा सुहाना? मैच से पहले जान लें क्या है कैनबरा का मिजाज