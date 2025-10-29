IND vs AUS, 1st T20I: बारिश बनेगी विलेन या मौसम होगा सुहाना? मैच से पहले जान लें क्या है कैनबरा का मिजाज

India Vs Australia 1st T20I Weather Forecast Report: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. भारत और ऑस्ट्रलिया के बीच खेले जाने वाले 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज आज (29 अक्टूबर 2025) से हो रहा है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा स्थित मनुका ओवल में खेला जाएगा. मैच का आगाज हो उससे पहले कैनबरा से क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर निकलर सामने नहीं आ रही है. बताया जा रहा है दिन में हल्की बारिश की प्रबल संभावना है. ESPNcricinfo की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को कैनबरा में मौसम के ठंडे रहने की उम्मीद है और दिन में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन शाम तक मौसम साफ हो जाएगा और मैच के पूरा होने की उम्मीद है.

लो स्कोरिंग होगा मैच!

क्रिकेट प्रेमियों को मैदान में हमेशा ही चौके-छक्कों की बरसात होते हुए देखना पसंद आता है. मगर यहां उन्हें विपरीत खेल देखने को मिल सकता है. क्योंकि बीबीएल के मैचों के दौरान देखा गया है कि मनुका ओवल में कम स्कोर वाले मैच हुए हैं. यहां स्पिनरों की भूमिका अहम होती है और बाउंड्रीज भी काफी बड़ी है.

ऑस्ट्रलिया के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम का है दबदबा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खबर लिखे जाने तक कुल 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम को 20, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम को महज 11 मुकाबले में कामयाबी हाथ लगी है. इसके अलावा एक मैच बेनतीजा रहा है.

टी20 सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह और वॉशिंगटन सुंदर.

ऑस्‍ट्रेलिया: मिचेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम जम्पा, ग्‍लेन मैक्‍सवेल और तनवीर सांगा.

