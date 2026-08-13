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42 minutes ago

Live Updates: संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है. गुरुवार को भी सदन में हंगामे के आसार हैं. राज्यसभा में आज 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी. संसद के दोनों सदनों में आज 'प्राइवेट मेंबर बिजनेस' (निजी सदस्य का कामकाज) पर भी चर्चा होगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी. जम्मू-कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पुलिस, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने निगरानी, ​​वाहनों की जांच और तलाशी अभियान तेज कर दिया हैं.उधर,कावेरी जल विवाद को लेकर बुलाए गए 'कर्नाटक बंद' के मद्देनजर पूरे शहर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

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Aug 13, 2026 09:14 (IST)
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Live Updates: 'कर्नाटक बंद' के मद्देनजर बेंगलुरु में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई

कावेरी जल विवाद को लेकर बुलाए गए 'कर्नाटक बंद' के मद्देनजर बेंगलुरु में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Aug 13, 2026 09:12 (IST)
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Live: 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी. गुरुवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे.

Aug 13, 2026 09:06 (IST)
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Live Updates: राज्‍यसभा में 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर होगा विचार

राज्यसभा में आज 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी.

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