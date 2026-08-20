835 रन, 5 शतक...फिर भी हार गया भारत, टेस्ट इतिहास में पहली बार हुआ था ऐसा

भारतीय टीम फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है. भारत ने पहला टेस्ट 165 रन से जीता, जिसमें टीम ने पहली पारी में 462 और दूसरी पारी में 193 रन बनाए. श्रीलंका की टीम 284 और 206 रन ही बना सकी. अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के एसएससी मैदान पर खेला जाएगा. अगले मुकाबले से पहले टेस्ट क्रिकेट के एक ऐसे रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ.

दरअसल, भारत और इंग्लैंड के बीच 2025 में हेडिंग्ले में खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जो टेस्ट क्रिकेट के 148 साल से ज्यादा लंबे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था. भारत की ओर से मैच में पांच व्यक्तिगत शतक लगे, इसके बावजूद टीम को हार का सामना करना पड़ा. इससे भी खास बात यह है कि 63 हजार से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचों के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ है. भारत ने पहली पारी में 471 और दूसरी पारी में 364 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने 465 और 373/5 रन बनाकर मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम कर लिया.

भारत की ओर से लगे पांच शतक

हेडिंग्ले टेस्ट में भारत की पहली पारी में कप्तान शुभमन गिल ने 147 रन, यशस्वी जायसवाल ने 101 रन और ऋषभ पंत ने 134 रन की शानदार पारियां खेलीं. इसके बाद दूसरी पारी में केएल राहुल ने 137 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत ने एक बार फिर शतक जड़ते हुए 118 रन की पारी खेली. इस तरह भारत की ओर से पूरे टेस्ट में कुल पांच व्यक्तिगत शतक लगे. पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाकर खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया.

पांच शतक के बावजूद कैसे हारा भारत?

भारत ने पहली पारी में 471 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में इंग्लैंड ने 465 रन बनाए और भारत को पहली पारी के आधार पर सिर्फ छह रन की बढ़त मिली. दूसरी पारी में भारत ने 364 रन बनाए. इस तरह इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 371 रन का लक्ष्य था. बेन डकेट ने दूसरी पारी में 149 रन की शानदार पारी खेली, जबकि जैक क्रॉली ने 65 और जो रूट ने नाबाद 53 रन बनाकर इंग्लैंड को लक्ष्य तक पहुंचा दिया. इंग्लैंड ने 373/5 का स्कोर बनाकर मुकाबला पांच विकेट से जीत लिया.

इससे पहले सिर्फ एक टीम ने चार शतक के बावजूद गंवाया था टेस्ट

भारत से पहले टेस्ट क्रिकेट में ऐसा केवल एक बार हुआ था जब किसी टीम के चार बल्लेबाजों ने शतक लगाए और फिर भी टीम मैच हार गई. यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था. 1928-29 में मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टाइमलेस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाजों ने शतक लगाए थे, लेकिन टीम को हार का सामना करना पड़ा था. उस मुकाबले में डॉन ब्रैडमैन ने अपने करियर का पहला टेस्ट शतक भी लगाया था. भारत ने हेडिंग्ले में पांच शतक लगाकर इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं हुआ था.

ऋषभ पंत ने भी बनाया खास रिकॉर्ड

ऋषभ पंत ने हेडिंग्ले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया. उन्होंने पहली पारी में 134 और दूसरी पारी में 118 रन बनाए. टेस्ट क्रिकेट में यह सिर्फ दूसरी बार था जब किसी ऐसे खिलाड़ी ने एक ही टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाए, जो उस मुकाबले में विकेटकीपर भी था. इससे पहले जिम्बाब्वे के एंडी फ्लावर ने 2001 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हरारे टेस्ट में 142 और नाबाद 199 रन बनाए थे. पंत भारत के लिए टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले सातवें बल्लेबाज बने. वह इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी हैं.

पहली पारी में तीन शतक भी बना रिकॉर्ड

भारत की पहली पारी के 471 रन में तीन बल्लेबाजों ने शतक लगाए थे. शुभमन गिल, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने शतकीय पारियां खेलीं. 471 रन का यह स्कोर टेस्ट क्रिकेट में तीन व्यक्तिगत शतक वाली सबसे कम पूरी हुई पारी भी बन गई. इससे पहले यह रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के 475 रन का था, जो उसने 2016 में सेंचुरियन में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे.

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