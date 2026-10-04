वो अपने पीक पर रहा तो... वैभव सूर्यवंशी को लेकर श्रेयर अय्यर का ये बयान जमकर हो रहा है वायरल

टीम इंडिया के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने एशियन गेम्स के लिए न सिर्फ भारत की प्लेइंग XI में जगह बनाई, बल्कि इस युवा खिलाड़ी ने श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में तेजी से 38 रन बनाकर सबको इम्प्रेस किया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच में वह जल्दी आउट हो गए. वेस्टइंडीज के खिलाफ आने वाली पांच मैचों की सीरीज के लिए मेन इन ब्लू टीम के भारतीय दौरे पर लौटने के साथ, एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या हेड कोच गौतम गंभीर सूर्यवंशी को प्लेइंग XI में मौका देंगे.

सीरीज के पहले मैच से पहले, कप्तान श्रेयस अय्यर ने सूर्यवंशी से जुड़ी सबसे बड़ी अजीब बात बताते हुए कहा कि वह ड्रेसिंग रूम के अंदर काफी शांत और चुप रहते हैं, लेकिन मैदान पर वह 'खतरनाक' होते हैं. कप्तान ने यह भी कहा कि वह इस युवा खिलाड़ी से बात करते रहते हैं कि उन्हें अपना काम कैसे करना है.

श्रेयस ने 'फॉलो द ब्लूज' पर कहा, 'मैं वैभव से इस बारे में बात करता रहता हूं कि वह मैदान के बाहर क्या करते हैं, क्योंकि हर कोई उनसे क्रिकेट के बारे में बात करता है, और हम जानते हैं कि वह एक व्यक्ति के तौर पर कितने टैलेंटेड और गिफ्टेड हैं. इसलिए, बाहर उनकी लाइफस्टाइल, वह बातचीत, उनके परिवार के बारे में जानना, वह क्या करते हैं, क्या नहीं, यह सब उन्हें और उत्साहित करता है क्योंकि जब वह इसके बारे में बात करते हैं तो वह खुद में होते हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'वह बहुत शांत रहने वाले इंसान हैं, लेकिन मैदान पर वह बहुत खतरनाक होते हैं. इसलिए, जब आप उन्हें देखते हैं तो यह एक अजीब बात लगती है. वह बातचीत करने के लिए बहुत आकर्षक, प्यारे इंसान हैं और ड्रेसिंग रूम में उनका होना अच्छा लगता है.' हाल ही में, सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला था, और टीम के 3-0 से जीतने के बाद, हेड कोच गंभीर ने साफ कर दिया कि लेफ़्ट-हैंडर को अपने मौके का इंतजार करना होगा. इसलिए, जैसा है वैसा ही रहने की उम्मीद है.

सूर्यवंशी का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है?

इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20I में एक मैच मिलने के बाद यह युवा खिलाड़ी भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी बन गया. सूर्यवंशी को लक्ष्मण की कप्तानी में तीनों मैच मिले और कुल 151 रन बनाने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. हालांकि, यह प्रदर्शन अफगानिस्तान के खिलाफ शुरुआत करने के लिए काफी नहीं था, और मैनेजमेंट ने सैमसन और अभिषेक को चुना, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और इसलिए विंडीज के खिलाफ भी उनके शुरुआत करने की संभावना है.

'जब उसका समय आएगा, तो वह छा जाएगा'

श्रेयस ने कहा कि सूर्यवंशी का समय जरूर आएगा, और वह वर्ल्ड क्रिकेट पर छा जाएगा. भारत के T20I कप्तान ने कहा, 'मुझे पता है कि उसका समय आएगा, क्योंकि हम अभी वर्ल्ड कप जीतने वाले ओपनर्स के साथ खेल रहे हैं, और वे समय के हकदार हैं, और वह अभी भी 15 साल के है. इसलिए निश्चित रूप से, जब उसका समय आएगा, तो वह भारतीय क्रिकेट पर छा जाएगा.'

वैभव सूर्यवंशी के हालिया T20I प्रदर्शन

एशियन गेम्स 2026

पाकिस्तान: 15 रन (9 गेंद), स्ट्राइक रेट 166.6, 2 छक्के

श्रीलंका: 38 रन (21 गेंद), स्ट्राइक रेट 180.9, 6 चौके, 2 छक्के

जिम्बाब्वे दौरा 2026

जिम्बाब्वे (26 जुलाई): 81 रन (49 गेंद), स्ट्राइक रेट 165.3, 8 चौके, 4 छक्के

जिम्बाब्वे (25 जुलाई): 20 रन (9 गेंद), स्ट्राइक रेट 222.2, 3 चौके, 1 छक्का

जिम्बाब्वे (23 जुलाई): 50 रन (19 गेंद), स्ट्राइक रेट 263.1, 4 चौके, 4 छक्के

इंग्लैंड दौरा 2026

इंग्लैंड (9 जुलाई, ब्रिस्टल): 15 रन (10 गेंद), स्ट्राइक रेट 150, 1 चौका, 1 छक्का

इंग्लैंड (7 जुलाई, नॉटिंघम): 13 रन (5 गेंद), स्ट्राइक रेट 260, 2 छक्के

इंग्लैंड (4 जुलाई, मैनचेस्टर): 14 रन (10 गेंद), स्ट्राइक रेट 140, 2 छक्के



वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट करियर

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अब तक भारत के लिए 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिनमें 246 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर 81 रन रहा है, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 186.37 और औसत 30.75 का रहा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वह दो फिफ्टी (50 रन) लगा चुके हैं और 22 चौके तथा 18 छक्के जड़ चुके हैं.

आईपीएल में सूर्यवंशी ने 23 मैचों में 1028 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और छह अर्धशतक शामिल हैं. उनका बेस्ट स्कोर 103 रन है. आईपीएल में उनका औसत 44.70 और स्ट्राइक रेट 228.96 का रहा है, जो उनकी अटैकिंग बल्लेबाजी को दर्शाता है. इस दौरान उन्होंने 81 चौके और 96 छक्के लगाए हैं. कुल मिलाकर टी20 क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी 31 मैचों में 1274 रन बना चुके हैं. उन्होंने अभी टेस्ट और वनडे क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से वैभव आगे बढ़ रहे हैं लगता नहीं है कि उन्हें इस इन दोनों फॉर्मेट के लिए लंबा इंतजार करना होगा.

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