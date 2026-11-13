सिर्फ 2 रन से भारत 'सबसे बड़ी शर्मिंदगी' से बच गया, जानें कब, कहां मिलीं 6 सबसे बड़ी हार

माउंट मॉन्गनुई में जो टीम अय्यर के साथ हुआ, उसके बारे में किसी ने शायद ही कल्पना की हो. शुरुआती दो मैचों में भारत की जीत के बावजूद कई बातें खिलाफ गईं. पहले न्यूजीलैंड का 333 का स्कोर, टीम इंडिया की फील्डिंग, फिर 0 पर 3 विकेट गिर जाना और सबसे आखिर में 244 रन की हार. लेकिन यहां थोड़ी गनीमत यह रही कि टीम इंडिया रनों के अंतर के लिहाज से सिर्फ 2 रन के अंतर से अपनी सबसे बड़ी हार से बच गया. अगर बाद में नमन धीर कुछ देर पहले और आउट हो गए होते, या नंबर-10 बल्लेबाज गुरनूर बरार दो रन न बनाते, तो भारत के साथ पर पिछले 52 साल की सबसे बड़ी हार चस्पा हो गई होती. चलिए जनिए कि रनों के लिहाज से टीम इंडिया को कब-कब अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा.

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0,0,0...भारत के साथ 52 साल में पहली बार हुआ ऐसा, जानें कब-कब किस टीम के साथ हुआ यह 'हादसा'

रनों से हार बनाम जगह साल 245 रन श्रीलंका शारजाह 2000 244 रन न्यूजीलैंड माउंट मॉन्गनुई 2026 214 रन दक्षिण अफ्रीका मुंबई (वानखेड़े) 2015 208 रन ऑस्ट्रेलिया सिडनी 2004 202 रन इंग्लैंड लॉर्ड्स (विश्व कप) 1975 202 रन न्यूजीलैंड दांबुला 2010

कैच छोड़ने की कीमत चुकाई, गंभीर ने कहा

चौथे वनडे में भारतीय टीम को 244 रनों से हार का सामना करना पड़ा. भारत की हार की असली वजह भारतीय बल्लेबाजों का फ्लॉप शो रहा. रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए, तो इनके आउट होने के बाद बड़े स्कोर के दबाव में इनसे पीछे के बल्लेबाज भी स्कोर नहीं हीं कर सके. इस दबाव में नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, तो परिणाम 244 रनों से हार के रूप में मिला. . लेकिन कोच गौतम गंभीर के लिए बल्लेबाजों का फ्लॉप शो होना हार की असली वजह नहीं है. गंभीर ने मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए हार की असली वजह पर बात की है. गंभीर ने सीधे तौर पर माना है कि शुरुआत में विल यंग का दो कैच छोड़ना मैच का असली टर्निंग प्वाइंट था. गंभीर ने कहा, "आकिब नबी बदकिस्मत रहे, अगर हमें विल यंग का विकेट मिल जाता, तो स्थिति कुछ और हो सकती थी, बाद में तो हमेशा यही लगता है कि क्या किया जा सकता था, हमने कैच छोड़े और हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा.'