गौतम गंभीर को ISIS Kashmir की तरफ से जान से मारने की मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Gautam Gambhir Received Threat From ISIS: भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच गौतम गंभीर को 'आईएसआईएस कश्मीर' (ISIS Kashmir) नाम के एक मेल आईडी से जान से मारने की धमकी मिली है. जिसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने राजेंद्र नगर थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई है. मिली जानकारी के मुताबिक इस हैरान कर देने वाले खबर के सामने आने के बाद पुलिस की एक टीम जांच में जुट गई है.

आपको बता दें यह कोई पहला वाक्या नहीं है जब बीजेपी के पूर्व सांसद गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है. वह पहले भी सुरक्षा चिंताओं को लेकर चर्चा में रहे हैं. हालांकि, इस बार मामला ज्यादा गंभीर इसलिए बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हें किसी आतंकवादी संगठन के नाम से धमकी मिली है. जिसके बाद उनके साथ-साथ उनका पूरा परिवार दहशत में है.

बताया जा रहा है कि धमकी भरे यह ईमेल गौतम गंभीर को नहीं बल्कि उनके एक स्टाफ को मिला है. पिछले 22 अप्रैल को दोहपर दो बजे से शाम सात बजे के बीच उनके एक स्टाफ को 'आईएसआईएस कश्मीर' की तरफ से दो ईमेल प्राप्त हुए. जिसके बाद से उनके घर में डर का माहौल है.

