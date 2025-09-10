10 मैच, छह जीत, UAE में है टीम इंडिया का जलवा, जानें किन-किन टीमों को चटाया है धूल

India vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. टीम इंडिया एशिया कप के 17वें सीजन का आगाज आज (10 सितंबर 2025) से करनी जा रही है. टूर्नामेंट में भारतीय टीम का पहला मुकाबला UAE के साथ है. दोनों टीमें मैदान में आमने-सामने हों, उससे पहले बात करें इनके भिड़ंत के बारे में तो टीम इंडिया, UAE से हर मामले में काफी आगे नजर आती है. भारतीय खिलाड़ी खेल की परिपक्वता के साथ-साथ अनुभव के मामले में काफी आगे नजर आते हैं, जबकि UAE की टीम ने अभी खेलना शुरू किया है. उनके खिलाड़ियों को अभी उतना अनुभव नहीं है. यही वजह है कि पूर्व क्रिकेटर आज के मुकाबले में टीम इंडिया को जीत का प्रबल दावेदार बता रहे हैं.

एक बार आमने सामने हुई है भारत और UAE की टीम

भारत और UAE के बीच अबतक महज एक मुकाबला खेला गया है. जहां टीम इंडिया विपक्षी टीम को बुरी तरह से मात देने में कामयाब हुई है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला साल 2016 में खेला गया था. जहां UAE की टीम पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के सामने महज 81/9 रन ही बना पाई थी. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 82 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 10.1 ओवरों में आसानी से हासिल कर लिया था. एकतरफा मुकाबले में रोहित शर्मा ने 28 गेंदों में 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था.

UAE में खेलते हुए भारतीय टीम का प्रदर्शन

खबर लिखे जाने तक टीम इंडिया ने संयुक्त अरब अमीरात में टी20 फॉर्मेट के तहत कुल 10 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच भारतीय टीम को छह मुकाबलों में जीत नसीब हुई है. टीम इंडिया को जीन टीमों के खिलाफ जीत मिली है. उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हांगकांग, नामीबिया और स्कॉटलैंड का नाम शामिल है. ब्लू टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ दो, जबकि पाकिस्तान, हांगकांग, नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ एक-एक जीत नसीब हुई है.

UAE के बैटर का है जलवा

आपको जानकर हैरानी होगी कि मुहम्मद वसीम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित शर्मा (205) के बाद सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं. 29 वर्षीय बल्लेबाज ने UAE के लिए 2021 से अबतक 82 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 82 पारियों में 37.94 की औसत से 2922 रन निकले हैं. हैरानी वाली बात ये है कि इस दौरान उन्होंने 180 छक्के और 234 चौके लगाए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद कुलदीप यादव ने नहीं खेल है T20I मुकाबला

भारतीय टीम को साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में शानदार प्रदर्शन करने वाले अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव एक लंबे समय के बाद टी20 फॉर्मेट में उतरने जा रहे हैं. लोगों की नजरें उनपर टिकी हुई हैं. उम्मीद है टी20 वर्ल्ड कप वाला करिश्मा कुलदीप यादव एशिया कप में भी करेंगे.

