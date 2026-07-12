गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ का दिग्गज छोड़ेगा पद, नई रिपोर्ट से मची हलचल

टी20I क्रिकेट में भारत के खराब हालिया फॉर्म और टीम की लीडरशिप पर जांच के बीच, गौतम गंभीर के कोचिंग स्टाफ में एक बड़ा बदलाव होने वाला है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ का कम से कम एक प्रमुख सदस्य अपनी भूमिका छोड़ने जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, विचाराधीन स्टाफ सदस्य के इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी के सेटअप में शामिल होने की संभावना है, जिसकी वैश्विक उपस्थिति है, और टीम के साथ पहले ही चर्चा कर चुका है.

स्टाफ सदस्य के जाने की संभावना से कोचिंग को फिर से शुरू किया जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि निकट भविष्य में एक अन्य सहयोगी स्टाफ सदस्य भी आगे बढ़ सकता है. गौतम गंभीर का सहयोगी स्टाफ, जिसमें अभिषेक नायर, रयान टेन डोशेट और मोर्ने मोर्कल शामिल हैं, जुलाई 2024 में टीम इंडिया में शामिल हुए. टी दिलीप भारत के फील्डिंग कोच के रूप में भी काम करते हैं. नायर 2025 में टीम से अलग हो गए.

आईपीएल टीम के साथ चल रही बातचीत

रिपोर्ट के अनुसार, जाने की कगार पर मौजूद सहयोगी स्टाफ सदस्य ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ 2+1 कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए. दो साल का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के साथ, स्टाफ सदस्य ने एक आईपीएल टीम के साथ बातचीत की है. रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि यह प्रस्थान आयरलैंड और इंग्लैंड के टी20ई दौरे में भारत के हालिया संघर्षों से प्रभावित नहीं है, जहां टीम लगातार पांच मैच हार चुकी है.

सवालों के घेरे में टीम मैनेजमेंट

रिपोर्ट के मुताबिक, स्टाफ सदस्य के जाने के पीछे का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है. गंभीर, टेन डोशेट और मोर्कल के मैनेजमेंट में, भारत ने दो आईसीसी ट्रॉफियां जीती हैं, पहले चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती और फिर टी20 विश्व कप 2026 का गौरव हासिल किया. हालांकि, आयरलैंड और इंग्लैंड के हाथों T20I सीरीज हार ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को सवालों के घेरे में ला दिया है, बावजूद इसके कि 2027 क्रिकेट विश्व कप सिर्फ एक साल दूर है.

ये भी पढ़ें- इंग्लैंड को धूल चटाने के लिए तैयार थे सूर्यवंशी, सुनील गावस्कर ने बताई पर्दे के पीछे की कहानी

ये भी पढ़ें- इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज में इंडिया के माथे पर लगा सबसे बड़ा कलंक, हरा हुआ 17 साल पुराना जख्म