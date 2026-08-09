Live: मथुरा में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. क्योंकि 9 अगस्त को संतों ने कारसेवा का ऐलान किया है. जिसके चलते यहां अयोध्या, काशी, प्रयागराज समेत दूसरे शहरों से भी संतों के पहुंचने की संभावना है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही थी. जिसके बाद संतों ने कारसेवा का ऐलान किया है. पुलिस ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की है. बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से पत्थर बुलवाए गए हैं. जिसकी पहली खेप मथुरा के चित्रगुप्त पीठ आश्रम पहुंच गई है, आगे भी पत्थरों की और खेप राजस्थान से आएगी.

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Live: उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर पर लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकली गई. जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी शामिल हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हुए. वहीं सीएम योगी ने दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी अध्यक्ष के साथ सेल्फी भी ली है.

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