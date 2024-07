चैंपियन बनने से 2 कदम दूर 'युवराज' सेना, जीत की राह में 'ली' के धुंरधर आज लेंगे अग्नि परीक्षा

India Champions vs Australia Champions, World Championship of Legends 2024: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का पहला सेमी फाइनल मुकाबला आज (12 जुलाई) पाकिस्तान चैंपियंस और वेस्टइंडीज चैंपियंस के बीच नॉर्थम्प्टन में खेला जाएगा. इस मुकाबले के बाद ही दूसरे सेमी फाइनल मुकाबले में इंडिया चैंपियंस की टीम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के सामने अपनी चुनौती पेश करेगी. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी वह फाइनल में प्रवेश करेगी.

ऐसे में कह सकते हैं कि सेमी फाइनल में पहुंची चारो टीमों के पास अपने हाथ में खिताब उठाने का सुनहरा मौका है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी युवराज सिंह कर रहे हैं. वहीं विपक्षी टीम की कमान पूर्व कंगारू तेज गेंदबाज ब्रेट ली के हाथों में है.

