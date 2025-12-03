IND vs SA: दूसरे वनडे के आगाज से साथ ही भारत को लगा झटका, हर्षित राणा को लेकर ICC ने लिया एक्शन

Harshit Rana: भारत के पेसर हर्षित राणा को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में अपनी टीम की जीत के दौरान ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए फटकार लगाई गई है. राणा को खिलाड़ियों और प्लेयर सपोर्ट स्टाफ के लिए ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जो “इंटरनेशनल मैच के दौरान बल्लेबाज के आउट होने पर उसकी बेइज्ज़ती करने वाली भाषा, हरकतें या इशारे करने या उससे आक्रामक रिएक्शन भड़काने से जुड़ा है. ”

यह घटना साउथ अफ्रीका की इनिंग्स के 22वें ओवर के दौरान हुई, जब राणा ने अफ्रीकी बैटर डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया. ऐसा माना गया कि इस एक्शन की वजह से बैटर ने शायद अग्रेसिव रिएक्शन दिया होगा, जिसके चलते पेसर के डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट जुड़ गया. पिछले 24 महीनों में राणा की यह पहली गलती थी, और उन्होंने इसे मान लिया, और एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ़ मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन द्वारा सुझाए गए जुर्माने को मान लिया.

ICC ने एक बयान में कहा, "राणा ने गलती मान ली और एमिरेट्स ICC एलीट पैनल ऑफ़ मैच रेफरी के रिची रिचर्डसन द्वारा सुझाए गए जुर्माने को मान लिया, इसलिए फॉर्मल हियरिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी." पिछले 24 महीनों में हर्षित की यह पहली गलती थी . भारत ने विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच 17 रन से जीता, और सीरीज का दूसरा मैच बुधवार को रायपुर में होगा.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. साउथ अफ्रीका के कप्तान टेंबा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है.यह लगातार 20वां मैच है जिसमें भारतीय टीम ने टॉस गंवाया है.

भारत की प्लेइंग इलेवन

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जेनसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नंद्रे बर्गर, लुंगी एंगिडी