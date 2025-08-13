विज्ञापन
IND W vs AUS W: भारत की जीत में चमकीं यास्तिका और राधा, ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया

India A Women vs Australia A Women, 1st ODI: भारतीय महिला ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया महिला ए टीम को तीन विकेट से शिकस्त दी है.

IND W vs AUS W: भारत की जीत में चमकीं यास्तिका और राधा, ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया
Yastika Bhatia
  • भारत ए ने यास्तिका के अर्धशतक और कप्तान राधा के 3 विकेटों की मदद से AUS ए को पहले महिला वनडे में हराया.
  • राधा यादव ने 45 रन देकर तीन विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया ए को 214 रन पर रोक दिया.
  • यास्तिका भाटिया ने 70 गेंदों में 59 रन बनाए और शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े.
India A Women vs Australia A Women, 1st ODI: यास्तिका भाटिया के अर्धशतक और कप्तान राधा यादव की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से भारत ए ने बुधवार को यहां पहले महिला एकदिवसीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 48 गेंद शेष रहते हुए तीन विकेट से हरा दिया. इस जीत से भारत अब तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे हो गया है. बाएं हाथ की स्पिनर राधा ने 45 रन देकर तीन विकेट लिए, जिससे भारत ए ने ऑस्ट्रेलिया ए को 47.5 ओवर में 214 रन पर समेट दिया. भारतीय टीम ने इसके बाद भाटिया (70 गेंदों पर 59 रन) की अगुवाई में बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन से 42 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया.

भाटिया ने शेफाली वर्मा (31 गेंदों पर 36 रन) के साथ अच्छी शुरुआत की और पहले विकेट के लिए केवल 10.4 ओवर में 77 रन जोड़े. शेफाली के सियाना जिंजर की गेंद पर आउट होने के बाद भाटिया ने धारा गुज्जर (53 गेंदों पर 31 रन) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े जिससे भारत ने 23.3 ओवर में एक विकेट पर 140 रन बना लिए.

लेकिन गुज्जर और भाटिया जल्दी-जल्दी आउट हो गई, जिससे भारत ए का स्कोर तीन विकेट पर 157 रन हो गया. ऑफ स्पिनर एला हेवर्ड (46 रन पर दो विकेट) ने फिर 30वें और 32वें ओवर में तेजल हसब्निस और तनुश्री सरकार को आउट कर दिया, जिससे मेहमान टीम का स्कोर पांच विकेट पर 166 रन हो गया.

राघवी बिष्ट (34 गेंदों पर नाबाद 25 रन) ने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली और टीम को लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इससे पहले अनिका लियरयोड (90 गेंदों पर नाबाद 92 रन) और रशेल ट्रेनमैन (62 गेंदों पर 51 रन) की ठोस पारियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहा.

