'वह पीढ़ी के दिग्गज खिलाड़ी हैं...', विराट से हुई बाबर की तुलना तो भड़क गया 'पाकिस्तानी कोहली'

Ahmed Shehzad Statement On Virat Kohli Vs Babar Azam Comparison: कई क्रिकेट एक्सपर्ट को बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से करते हुए देखा गया है. लोगों का मानना है कि बाबर के अंदर भी कोहली जितना ही टैलेंट है. हद तो तब हो जाती है जब कुछ लोग बाबर को कोहली से ऊपर बताने लगाते हैं. हालांकि, कुछ पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि किंग कोहली बाबर से काफी आगे हैं. क्योंकि उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखते हुए लंबा सफर तय किया है. वहीं बाबर को अभी काफी चढ़ाई चढ़नी है. इस दौरान वह करियर के बुरे दौर में खुद को कैसे संवारते हैं वह काफी अहम है. कुछ ऐसा ही विचार पाकिस्तानी 'विराट कोहली' अहमद शहजाद का भी है.

विराट कोहली के साथ बाबर आजम की तुलना करने वाले लोगों को आड़े हाथों लेते हुए शहजाद ने कहा है, 'जब सब कुछ सही चल रहा था तब आप खिलाड़ियों की तुलना करने वाला अभियान चला रहे थे. अब जबकि वह बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो आप कहते हैं दो खिलाड़ियों की तुलना नहीं किया जाना चाहिए. विराट कोहली की तुलना दुनिया में किसी अन्य खिलाड़ी से नहीं की जा सकती है. वह पीढ़ी के दिग्गज खिलाड़ी हैं. आदर्श हैं वो.'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तानी स्टार ने कहा, 'उनकी तुलना आप एमएस धोनी से भी नहीं कर सकते हैं. धोनी जरुर एक शानदार कप्तान रहे हैं. मगर बल्लेबाज, क्रिकेटर और एथलीट के तौर पर कोहली अकेले हैं.'

शहजाद ने कहा, 'किसी भी खिलाड़ी की अन्य खिलाड़ी से तुलना नहीं होनी चाहिए. ये सही नहीं है. ऐसा करने से खिलाड़ियों पर अतरिक्त दबाव बढ़ता है. बाबर आजम की मौजूदा फॉर्म में यह साफ नजर आता है.'

