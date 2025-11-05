IND A vs SA A Four Day Match: अफ्रीका से टेस्ट सीरीज से पहले लाल गेंद से अभ्यास के लिए चार दिवसीय मैच का हिस्सा होंगे ये भारतीय स्टार

IND 'A' vs SA 'A' Four Day Match: भारत ए के कप्तान ऋषभ पंत पहले मैच की बढ़त को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, जबकि मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी गुरुवार से यहां टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच में लाल गेंद से खेलने का महत्वपूर्ण समय हासिल करना चाहेंगे. पंत ने विकेटकीपर के रूप में 139.3 ओवर बिना किसी परेशानी के खेले और बल्लेबाज़ के रूप में 133 गेंदें खेलीं, जिसमें पिछले हफ़्ते बीसीसीआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (COE) मैदान पर खेले गए पहले चार दिवसीय मैच में खेली गई 90 रनों की आकर्षक पारी भी शामिल है.

फिटनेस की चिंताओं को दूर करते हुए, यह बाएं हाथ के बल्लेबाज़ पंत अब 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ से पहले एक बार फिर कड़ी मेहनत करने के लिए उत्सुक होगा. सिराज, केएल राहुल और कुलदीप स्वदेश लौटने से पहले भारत के ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा सफ़ेद गेंद दौरे का हिस्सा थे, और अब वे दक्षिण अफ्रीका ए जैसी प्रतिस्पर्धी टीम के खिलाफ अपने लाल गेंद के कौशल को निखार सकते हैं.

पहले मैच में मेज़बान टीम द्वारा तीन विकेट से जीत दर्ज करने के बाद, मेहमान टीम सीरीज़ बराबर करने के लिए बेताब होगी. बल्लेबाजों के नजरिए से, दक्षिण अफ्रीका ए के तेज़ गेंदबाज़ों ने पहले मैच के आखिरी दिन शॉर्ट-पिच गेंद की रणनीति का अच्छा इस्तेमाल किया और पंत समेत भारतीयों को परेशान किया. दक्षिण अफ्रीका की सीनियर टीम भी इसी रास्ते पर चलती है या नहीं.

सीओई की पिच से लगातार उछाल के रूप में तेज़ गेंदबाज़ों को काफ़ी मदद मिल रही है, ऐसे में दक्षिण अफ़्रीकी 'ए' के ​​गेंदबाज़ एक बार फिर इन तेज़ गेंदबाज़ों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो सकते हैं. अगर ऐसा हुआ, तो यहां खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज़ों को दो हफ़्ते बाद कगिसो रबाडा और मार्को जेनसन जैसे गेंदबाज़ों के ख़िलाफ़ होने वाले मुक़ाबले से पहले अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी.

भारत 'ए' के ​​पास भी प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज़ गेंदबाज़ हैं, जिन्हें हाल ही में लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के ​​तेज़ गेंदबाज़ हेनरी थॉर्नटन की गेंद पर सिर पर चोट लगने के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था, और आकाश दीप भी टेस्ट टीम में वापसी की कोशिश में हैं. प्रसिद्ध, जो वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ घरेलू सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में थे, और आकाश ने आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ़ ओवल में खेले गए पांचवें टेस्ट मैच में टेस्ट मैच खेला था.

इस बीच, प्रसिद्ध ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ एक विदेशी वनडे मैच खेला, जबकि आकाश रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा. वे प्रोटियाज़ ए के खिलाफ जसप्रीत बुमराह और सिराज के बाद अच्छे प्रदर्शन के साथ राष्ट्रीय टीम में तीसरे तेज़ गेंदबाज़ की जगह लेने के लिए उत्सुक होंगे.

टीम प्रबंधन के अनुरोध पर कुलदीप को सफ़ेद गेंद वाली टीम से रिलीज़ कर दिया गया था, और बाएं हाथ के इस कलाई के स्पिनर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ से पहले अपने आकर्षक कौशल को निखारने के लिए यहां पर्याप्त ओवर मिलेंगे. इस बीच, साई सुदर्शन, जिन्होंने पहले मैच में चोटिल नारायण जगदीशन की अनुपस्थिति में पारी की शुरुआत की थी, दोनों पारियों में टाइमिंग के लिए जूझते रहे - 94 गेंदों में 32 और 38 गेंदों में 12 रन. वह इसे ज़्यादा नहीं समझेंगे, लेकिन बाएं हाथ का यह बल्लेबाज़ अपनी विशिष्ट चिकनी शॉट-मेकिंग को फिर से हासिल करना चाहेगा, संभवतः एक बड़ी पारी के दौरान.

दूसरी ओर, बावुमा, जो हाल ही में पिंडली में खिंचाव के कारण पाकिस्तान दौरे से बाहर रहे थे, मैदान पर अच्छा समय बिताते हुए लाल गेंद वाले खेल की लय हासिल करने के लिए बेताब होंगे. मैच सुबह 9.30 बजे शुरू होगा.

टीम भारत ए: ऋषभ पंत (कप्तान, विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रुतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, कुलदीप यादव.

दक्षिण अफ्रीका ए: मार्केस एकरमैन, तेम्बा बावुमा (कप्तान), ओकुहले सेले, जुबैर हमजा, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, रिवाल्डो मूनसामी, त्शेपो मोरेकी, मिहलाली मपोंगवाना, लेसेगो सेनोकवाने, प्रेनेलन सुब्रायेन, काइल सिमंड्स, त्सेपो नदवांडवा, जेसन स्मिथ, तियान वान वुरेन, कोडी यूसुफ.