IND A vs BAN A: वैभव सूर्यवंशी की टीम ने किया ये काम तो फाइनल में हो सकता है भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला

Vaibhav Suryavanshi IND A vs BAN A Semifinal Rising Asia Cup: इंडिया A को शुक्रवार को यहां राइजिंग स्टार्स एशिया कप सेमीफाइनल में मुश्किल बांग्लादेश A के खिलाफ खेलते हुए इन-फॉर्म वैभव सूर्यवंशी को सपोर्ट करने के लिए अपने टॉप-ऑर्डर बैट्समैन से और ज़्यादा योगदान की ज़रूरत होगी. सूर्यवंशी, जो इस T20 इवेंट में 201 रन के साथ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उनके बल्ले से ज्यादातर बड़ी ज़िम्मेदारी निभाई है, उन्होंने एक तेज शतक और 45 रन बनाए हैं, लेकिन लाइन-अप में दूसरे बैट्समैन जैसे कप्तान जितेश शर्मा, नमन धीर, प्रियांश आर्य और नेहाल वढेरा अब तक टूर्नामेंट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं.

बांग्लादेश के खिलाफ बैट्समैन को और बेहतर प्रदर्शन करना होगा क्योंकि बांग्लादेश ऐसी टीम नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके. उन्होंने एक काबिल अफगानिस्तान A टीम, जिसमें अल्लाह गजनफर और सेदिकुल्लाह अटल शामिल थे, उनको सिर्फ 78 रन पर आउट कर दिया और फिर एक मज़बूत श्रीलंका A को लीग मैच के आखिरी ओवर तक खींचा.

इसलिए, भारत को हाल ही में बांग्लादेश की सीनियर T20 टीम में शामिल हुए पेसर रिपन मोंडोल और लेफ्ट-आर्म स्पिनर रकीबुल हसन के खिलाफ़ अच्छा प्रदर्शन करना होगा. हालांकि, इस टूर्नामेंट में भारत की बॉलिंग टॉप शेप में रही है. लेफ्ट-आर्म पेसर गुरजपनीत सिंह तीन मैचों में पांच विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर हैं.

गुरजपनीत को लेफ्ट-आर्म स्पिनर हर्ष दुबे और लेग-स्पिनर सुयश शर्मा से अच्छा सपोर्ट मिला है, जिन्होंने इतने ही मैचों में तीन-तीन विकेट लिए हैं. दुबे ने बैटर के तौर पर भी अपनी उपयोगिता दिखाई है, जब उन्हें नंबर 4 पर प्रमोशन मिला तो उन्होंने ओमान के खिलाफ एक ज़रूरी मैच में फिफ्टी बनाई.

दुबे ने bcci.tv से कहा, "मैंने ओपनर के तौर पर शुरुआत की थी और मुझे पता है कि वह बैट्समैन अभी भी मेरे अंदर है. मैं इस मौके को (ओमान के खिलाफ) भुनाना चाहता था. हम वैसा ही गेम खेलना चाहते हैं जैसा हमने UAE और ओमान के खिलाफ खेला था, और हमें टीम के लिए ट्रॉफी जीतने का भरोसा है." लेकिन बांग्लादेश A के खिलाफ उनकी बॉलिंग स्किल्स की ज़्यादा डिमांड होगी, जिनकी बैटिंग मुख्य रूप से दो अनुभवी, ज़बरदस्त नामों - ओपनर हबीबुर रहमान सोहन और कप्तान अकबर अली के आस-पास घूमती है.

उनके अलावा, बांग्लादेश की बैटिंग थोड़ी कमज़ोर है और इंडिया A इसका फ़ायदा उठाकर रविवार को पाकिस्तान शाहीन्स के साथ संभावित मुकाबले के लिए फ़ाइनल में पहुंचना चाहेगा. शुक्रवार को दूसरे सेमीफ़ाइनल में, शाहीन्स का सामना श्रीलंका से एक नाइट मैच में होगा.

टीमें:

इंडिया A: प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर (vc), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (c/wk), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, विजय कुमार वैशक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (wk), सुयश शर्मा.

बांग्लादेश A: अकबर अली (c), Md. हबीबुर रहमान, यासिर अली, जिशान आलम, अरिफुल इस्लाम, रकीबुल हसन, महिदुल अंकोन (wk), तोफेल अहमद रेहान, मृत्युंजय चौधरी, मेहरब हसन, रिपन मोंडोल, अबू हिदर रोनी, Md. शादीन इस्लाम, ज़वाद अबरार, Md. अब्दुल गफ्फार.

मैच 3pm IST पर शुरू होगा.