INDA vs RSAA: तनुष कोटियान की नजर अश्विन की खाली जगह पर, फिर से ठोका दावा, इतना शानदार रिकॉर्ड, कब मिलेगा मौका

ND-A vs SA-A: तनुष कोटियान ने पिछले कुछ सीजन में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है
India A vs South Africa A: एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जारी है, तो अजीत अगरकर एंड कंपनी की नजरें अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज पर भी  लगी हैं. कुछ दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका ने टीम का ऐलान किया था, तो जल्द ही टीम गिल का भी ऐलान हो जाएगा, लेकिन वीरवार से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (पूर्व में NCA) में  भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ शुरू हुए चार दिनी अनऑफिशियल टेस्ट से तैयारियों का आगाज हो चुका है. सेलेक्टरों की नजर सिर्फ ब्रेक के बाद फिर से मैदान पर उतरे ऋषभ पंत (Rishabh Pant) पर ही नहीं हैं! यहां खिलाड़ी कई हैं, जो टीम इंडिया के किनारे पर चर्चा में रहते हैं, या वे हैं जो घरेलू क्रिकेट से दरवाजा खटखटा रहे हैं. इन्हीं में रजत पाटीदार (Rajat Patidar), अंशुल कांबोज, मानव सुथर और आईपीएल से पहचाने बनाने वाले लेफ्टी पेसर खलील अहमद हैं. बहरहाल, चार दिनी मुकाबले के पहले दिन ही ऑफ स्पिनर तनुष कोटियान (Tanush Kotian) ने चार विकेट लेकर फिर से दावा ठोक दिया है. पहले दिन का खेल खत्म होने के समय दक्षिण अफ्रीका 'ए' ने 9 विकेट पर 299 रन बना लिए थे. मतलब शुक्रवार सुबह तनुष के के पास 'पंजा' जड़ने का मौका है. 

ऑस्ट्रेलिया दौरे में आया था बुलावा

पिछले साल दिसंबर में जब बीच ऑस्ट्रेलिया दौरे में ही रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर तनुष को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था. हालांकि, यह बात अलग है कि प्रबंधन ने आखिरी दो टेस्ट मैचों में वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर रखा और तनुष को टेस्ट खेलने का मौका नहीं मिला. 

अब मौका नहीं, तो कब?

मुंबई के लिए खेलने वाले तनुष कोटियान ने हालिया सालों में खुद को घरेलू क्रिकेट में बतौर ऑलराउंडर के रूप में अच्छी पहचान बनाई है. उम्र के 28वें साल में चल रहे तनुष ने अभी तक खेले 41 फर्स्ट क्लास मैचों में 117 विकेट लिए हैं. उन्होंने पारी में 5 विकेट तीन और पारी में 4 विकेट छह बार चटकाए हैं. बल्ले से भी तनुष ने दिखाया है कि वह अच्छा योगदान देने की काबिलियत रखते हैं. तनुष ने इतने ही मैचों में 43.41 के औसत से 2084 रन बनाए हैं. इसमें दो शतक और 17 अर्द्धशतक शामिल हैं. सवाल है कि अगर किसी खिलाड़ी को इस प्रदर्शन पर उम्र के इस मोड़ पर भी मौका नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा? क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगली सीरीज के लिए तनुष को टीम में जगह मिलेगी? देखते हैं!


 

