विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SL U19 Semi Final: क्या अब भी 20 ओवर का हो सकता है मैच, इतने बजे तक का है कट-ऑफ टाइम !

U19 Asia Cup semifinal: India vs Sri Lanka: यदि भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला सेमीफाइनल मैच रद्द हुआ तो भारतीय टीम को फायदा मिलेगा.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SL U19 Semi Final: क्या अब भी 20 ओवर का हो सकता है मैच, इतने बजे तक का है कट-ऑफ टाइम !
IND vs SA, under 19 Asia Cup match: कब शुरू होग् मैच जानें अपडेट्स
  • भारत और श्रीलंका के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल बारिश के कारण समय पर शुरू नहीं हो सका है
  • मैच को 20 ओवर का कराने के लिए अंपायर ने दोपहर तीन बजकर बत्तीस मिनट तक कटऑफ टाइम रखा है
  • बारिश के कारण मैच रद्द होने पर भारत अपने ग्रुप में टॉप होने के कारण फाइनल में पहुंच जाएगा
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

IND vs SL U19 Semi Final: भारत और श्रीलंका के बीच अंडर 19 एशिया कप का सेमीफाइनल खेला जाने वाला है. लेकिन बारिश के कारण मैच सही समय पर शुरू नहीं हो सका है. बारिश कारण अभी तक टॉस भी नहीं हुआ है, बता दें कि मैच को 20 ओवर का कराने के लिए अंपायर भरसक कोशिश करेंगे. अगर आज 20-20 ओवर का भी मैच संभव नहीं हुआ तो फाइनल में भारतीय टीम पहुंच जाएगी. 

क्या कटऑफ टाइम

अंपायर ने 20 ओवर के मैच के लिए दोपहर के 3.32 तक कट ऑफ टाइम रखा है, इस समय तक यदि मैच शुरू नहीं हुआ तो मैच को रद्द कर दिया जाएगा. वही, दोपहर के 3.32 से पहले तक मैच का आगाज हो सकता है कि फिर ओवरों में कटौती की जाएगा. फैन्स चाहेंग कि उन्हें कम से कम 20-20 ओवर तक का मैच देखने को मिले. 

मैच रद्द होने पर भारत पहुंगा फाइनल में

बता दें कि अपने ग्रुप में भारतीय टीम टॉप पर हैं. ऐसे में यदि यह मैच बारिश के कारण रद्द होता है तो भारतीय टीम फाइनल में पहुंचेगी. एशिया अंडर 19 एशिया कप का फाइनल 21 दिसंबर को खेला जाएगा. 

भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, आरोन जॉर्ज, युवराज गोहिल

श्रीलंका U19 टीम: दिमंथा महाविथाना, वीरन चामुदिथा, किथमा विथानापतिराना, कविजा गमागे, विमथ दिनसारा (कप्तान), चमिका हेनातिगाला, डुलनिथ सिगेरा, एडम हिल्मी (डब्ल्यू), सेठमिका सेनेविरत्ने, रसिथ निमसारा, थारुशा नवोद्य, मथुलन कुगाथास, विग्नेश्वरन आकाश, थारुशा नेथसारा, सनुजा निंदुवारा

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच भी मैच बारिश के कारण रूका
दूसरी ओर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच पर भी बारिश ने खलल डाला है. वहां भी बारिश के कारण एक भी गेंद अबतक नहीं फेंकी गई है. यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच बारिश के कारण रद्द होता है बांग्लादेश की टीम फाइनल में पहुंचेगी. बता दें कि बांग्लादेश की टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रही है जिसके कारण यदि दूसरा सेमीफाइनल मैच रद्द हुआ तो बांग्लादेश को फाइनल में जाने का मौका मिलेगा. 

दोनों सेमीफाइल रद्द हुआ तो फाइनल भारत और बांग्लादेश के बीच होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India U19, Sri Lanka U19, Vaibhav Sooryavanshi, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now