IND vs SL: सुपर ओवर में हुआ ड्रामा, स्टंप्स पर लगी गेंद, अंपायर ने दिया आउट, फिर भी क्यों नॉट आउट रहे शनाका

Dasun Shanaka Not Our Drama, India vs Sri Lanka: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण के आखिरी मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में हरा दिया. टूर्नामेंट के सबसे रोमांचकारी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 202 रन बनाए थे. इसके जवाब में श्रीलंका ने निसांका की शतकीय पारी के दम पर 202 रन बनाए. श्रीलंका को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे और टीम 2 रन बना पाई. ऐसे में मैच का फैसला सुपर ओवर के जरिए हुआ. वहीं सुपर ओवर में भी काफी ड्रामा हुआ. दासुन शनाका चौथी गेंद पर आउट हुए. अर्शदीप की अपील पर अंपायर ने उंगली भी उठाई, लेकिन अंत में थर्ड अंपायर ने इसे नॉटआउट करार दिया और इसको लेकर काफी विवाद हुआ. भारतीय कप्तान और खिलाड़ी काफी देर पर अंपायर से इसको लेकर बहर करते दिखे.

आखिर क्यों नॉट आउट दिए गए दासुन शनाका (Why Shanaka given not out in Super Over)

भारत की तरफ से सुपर ओवर फेंकने आए अर्शदीप ने पहली ही गेंद पर कुसल परेरा को कैच आउट करवाया. इसके बाद अगली गेंद पर सिंगल आया. तीसरी गेंद डॉट रही. चौथी गेंद वाइड हुई. ऐसे में चौथी लीगल डिलवरी से पहले श्रीलंका के सिर्फ दो रन थे. चौथी लीगल डिलवरी पर शनाका रन आउट हुए. लेकिन उन्हें नॉट आउट दिया गया. वो भी तब जब दोनों मैदानी अंपायर ने उन्हें आउट दिया था और यह साफ दिखा था कि शनाका क्रीज के काफी बाहर थे.

दरअसल, अर्शदीप के ऑफ़ स्टंप के बाहर की फुल गेंद पर शनाका ने ड्राइव का प्रयास किया था. शनाका शॉर्ट खेलने के बाद रन के लिए दौड़े. इस दौरान अर्शदीप ने तो अपील की, वहीं विकेट के पीछे खड़े संजू ने गेंद हाथ में आते ही सीधे स्टंप्स पर थ्रो मार दी. हालांकि, मैदानी अंपायर ने शनाका को कैच आउट दिया था. और अंपायर का यह फैसला रन आउट से पहले आया था. शनाका ने कैच आउट के खिलाफ रिव्यू लिया.

थर्ड अंपायर ने देखा कि गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हुआ था. ऐसे में शनाका नियमों के तहत नॉटआउट दिए गए. दरअसल, जैसे ही अंपायर ने शनाका को आउट दिया, नियम के हिसाब गेंद डेड हो गई थी और ऐसे में भारत को रन आउट नहीं मिला. भारतीय खिलाड़ियों को कुछ समझ नहीं आया था. गाजी सोहेल काफी देर तक भारतीय खिलाड़ियों को यह समझाते नजर आए.

Because

- Arshdeep appealed for a caught behind

- Umpire gave out (and now the ball is dead)

- Shanaka reviewed the decision

- Shanaka survives a run out (Because the first decision given was for caught behind)



If Arshdeep hadn't appealed, Shanaka was out ✅ #INDvsSL https://t.co/M5OaFRdJUm — Devanshu Gupta (@imdevanshugupta) September 26, 2025

नियमों के अनुसार, जैसे ही ऑन-फील्ड अंपायर बल्लेबाज को बीच में आउट देता है, गेंद उसके बाद डेड मानी जाती है. और उसके बाद कोई भी एक्शन अमान्य हो जाता है. आईसीसी का नियम 20.1.1.3 कहता है कि बल्लेबाज के आउट होने पर गेंद को डेड माना जाता है. इसमें लिखा है, "आउट होने के तुरंत बाद गेंद को डेड माना जाएगा." वहीं नियम 3.7.1 में कहा गया है,"यदि खिलाड़ी रिव्यू लेता है और आउट के फैसले को नॉट आउट में बदल दिया जाता है, तो पहला फैसला दिए जाने के तुरंत बाद गेंद डेड होगी और उसके बाद का कोई एक्शन चाहे आउट हो या कोई रन, आमान्य होगा.

अगर अर्शदीप अपील नहीं करते तो श्रीलंकाई बल्लेबाज रन आउट हो जाता. हालांकि, श्रीलंका को इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि शनाका अगली ही गेंद पर कैच आउट हो गए.श्रीलंका ने सुपर ओवर में 2 रन बनाए. इसके जवाब में सूर्यकुमार यादव ने पहली ही गेंद पर 3 रन बटोरे और भारत ने सुपर ओवर में मैच अपने नाम किया.

