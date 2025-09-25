विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SL: टीम इंडिया के स्पिन अटैक को लेकर श्रीलंका कोच ने बताया टीम कैसे करेगी सामना

IND vs SL Asia Cup 2025: सुपर 4 में दो मैचों में हार के साथ, श्रीलंका पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है, जबकि भारत रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले अपने संयोजन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा.

Read Time: 2 mins
Share
IND vs SL: टीम इंडिया के स्पिन अटैक को लेकर श्रीलंका कोच ने बताया टीम कैसे करेगी सामना
IND vs SL Asia Cup 2025:

Sri Lanka Batting Coach on Tackle India Spin Attack Asia Cup 2025: श्रीलंका के बल्लेबाजी कोच थिलिना कंदाम्बी का कहना है कि उनके बल्लेबाजों को शुक्रवार को होने वाले एशिया कप के मामूली मैच में भारत के स्पिन आक्रमण से निपटने के लिए सकारात्मक सोच के साथ खेलना होगा. सुपर 4 में दो मैचों में हार के साथ, श्रीलंका पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है, जबकि भारत रविवार को होने वाले फाइनल मुकाबले से पहले अपने संयोजन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा. कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की स्पिन तिकड़ी ने अब तक टूर्नामेंट में बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किलें खड़ी की हैं.

"हमने इस बारे में चर्चा की है, लेकिन जो भी कहा और किया गया है, हमारे खिलाड़ी नियमित रूप से स्पिन खेलते रहे हैं. वे जानते हैं कि परिस्थितियों के बावजूद स्पिनरों को कैसे संभालना है. उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ अच्छे विश्वस्तरीय गेंदबाज़ हैं." "अगर हमारे खिलाड़ी सकारात्मक सोच रखें तो हम इस (चुनौती) से पार पा सकते हैं," मैच की पूर्व संध्या पर कंदाम्बी ने कहा.

ग्रुप चरण में शीर्ष पर रहने के बाद सुपर 4 में उनके लिए क्या गलत हुआ, यह पूछे जाने पर, श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज़ ने कहा: "दूसरे दौर में, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में, उस पिच पर 168 रनों का स्कोर बचाव योग्य था. उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेला."

"पाकिस्तान के मैच में हम तीनों विभागों में मात खा गए," कंदाम्बी ने सलामी बल्लेबाज़ पथुम निसांका और कुसल मेंडिस पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता के बारे में भी बात की. "वे (सलामी बल्लेबाज़) पिछले डेढ़ साल से अच्छा खेल रहे हैं. लेकिन कभी-कभी हमारे बुरे दिन भी आए हैं, खासकर जब हमने पहले बल्लेबाज़ी की. कुछ खिलाड़ी भी अच्छा खेल रहे हैं, कामिंडु और दासुन ने भी अर्धशतक बनाए हैं."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, India, Sri Lanka, Asia Cup 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com