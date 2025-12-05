IND vs SL: भारत ने किया श्रीलंका के खिलाफ 5-0 से किया क्लीन स्वीप, T20I में तीसरी बार किया ये कारनामा

India Womens vs Sri Lanka Womens: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप किया है. ऐसा तीसरी बार है, जब भारतीय महिलाओं ने किसी टीम के विरुद्ध 5-0 के अंतर से टी20 सीरीज अपने नाम की. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए थे. टीम इंडिया के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 43 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली. इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 7 विकेट के नुकसान पर 160 रनों पर ढेर हो गई. यह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरी बार है जब टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप किया है

भारत ने 5-0 से किया क्लीन स्वीप

इस सीरीज का पहला मैच भारत ने 8 विकेट से अपने नाम किया था, जिसके बाद अगला मैच 7 विकेट से जीता. टीम इंडिया ने तीसरे मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली थी. इसके बाद टीम इंडिया ने तीसरे मैच में 221 रन बनाकर 30 रन से जीत हासिल की, जिसके बाद अंतिम मुकाबले को 15 रन से अपने नाम किया.

9-20 नवंबर के बीच वेस्टइंडीज में खेली गई पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज के सभी मैच टीम इंडिया ने जीते थे. भारतीय महिलाओं ने पहला मैच 84 रन से अपने नाम करने के बाद अगले मुकाबले में 10 विकेट से जीत हासिल की थी. इसके बाद वेस्टइंडीज को 7 विकेट से मात दी. सीरीज का चौथा मुकाबला बारिश के चलते 9-9 ओवरों का था, जिसमें भारत ने 5 रन से जीत दर्ज की. इसके बाद अंतिम मुकाबले को 61 रन से अपने नाम किया था.

भारत ने अप्रैल-मई 2024 के बीच बांग्लादेश के खिलाफ 5-0 से क्लीन स्वीप किया था. इस सीरीज के सभी मैच सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए थे. भारत ने पहला मुकाबला 44 रन से जीता. इसके बाद डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 19 रन से जीत हासिल की.

टीम इंडिया ने सीरीज का तीसरा मैच 7 विकेट से अपने नाम किया. चौथे मुकाबले को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 56 रन से जीतने के बाद भारत ने अंतिम मैच 21 रन से जीता. श्रीलंकाई महिला टीम ने टी20 इतिहास में अब तक सिर्फ चार बार पांच मुकाबलों की सीरीज खेली है. ऐसा पहला मौका है, जब श्रीलंका को 0-5 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा.

