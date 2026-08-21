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IND vs SL: 16 साल पहले जिस मैदान पर सचिन ने लगाया था दोहरा शतक, 9 साल बाद फिर टीम इंडिया रचेगी इतिहास! जानें रिकार्ड

Team India Record in Colombo vs Sri Lanka: सचिन तेंदुलकर ने 2010 के कोलंबो टेस्ट में 347 गेंदों पर 23 चौकों और 1 छक्के की मदद से 203 रन बनाए और टीम इंडिया एक बार फिर इस मैदान पर श्रीलंका का सफाया करना चाहेगी.

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IND vs SL: 16 साल पहले जिस मैदान पर सचिन ने लगाया था दोहरा शतक, 9 साल बाद फिर टीम इंडिया रचेगी इतिहास! जानें रिकार्ड
Team India Record in Colombo vs Sri Lanka:

Team India Record in Colombo vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाना है. सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी भारतीय टीम दूसरे टेस्ट को जीतकर श्रीलंका का सूपड़ा साफ करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. कोलंबो में टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया (Team India Test Record in Colombo) के लिए सबसे बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar Double Hundred in Colombo) का रहा है. उन्होंने जुलाई 2010 में कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (SSC) ग्राउंड पर श्रीलंका के खिलाफ शानदार 203 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी जो श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वोच्च टेस्ट स्कोर है.

टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ 2017 में खेली थी टेस्ट सीरीज 

टीम इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में अपनी पिछली टेस्ट सीरीज जुलाई-अगस्त 2017 में खेली थी, जिसे भारत ने 3-0 से क्लीन स्विप कर जीता था और अब एक बार फिर 9 साल बाद भारतीय टीम सीरीज क्लीन स्विप कर इतिहास रचना चाहेगी.

कोलंबो में टीम इंडिया का ऐसा रहा है रिकॉर्ड

भारतीय टीम का रिकॉर्ड (Team India Record in Colombo) कोलंबो के इस मैदान पर मिलाजुला रहा है. भारत ने 1985 से लेकर अब तक इस मैदान पर कुल 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 3 में जीत मिली है, जबकि 2 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, 4 टेस्ट मैचों का अंत ड्रॉ के रूप में हुआ है. हालांकि, इस ग्राउंड पर खेले गए आखिरी टेस्ट में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा था.

विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया का धमाल

साल 2017 में विराट कोहली की कप्तानी में खेलते हुए टीम इंडिया ने श्रीलंका को एक पारी और 53 रनों से हराया था. इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 622 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की थी और श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने पर भी मजबूर किया था. रवींद्र जडेजा ने इस टेस्ट में कुल 7 विकेट अपने नाम करने के साथ-साथ नाबाद अर्धशतकीय पारी भी खेली थी.

सीरीज के पहले टेस्ट में भारतीय टीम का प्रदर्शन लाजवाब रहा. शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया. भारत से मिले 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दूसरी पारी में श्रीलंका की पूरी टीम महज 206 रन बनाकर ऑलआउट हुई. भारत की ओर से गेंदबाजी में मानव सुथार की घूमती गेंदों का जादू जमकर चला और उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर 10 विकेट निकाला. मानव ने पहली पारी में 4 और दूसरी इनिंग में छह विकेट झटके.

वहीं, बल्लेबाजी में देवदत्त पडिक्कल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 167 रनों की यादगार पारी खेली. पडिक्कल को उनकी उम्दा पारी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. इस जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को भी जिंदा रखा है.

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