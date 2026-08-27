IND vs SL 2nd Test: दिनुषा ने रचा इतिहास, कारनामा करने वाले सिर्फ तीसरे श्रीलंकाई, डि सिल्वा का चैलेंज बरकरार

IND vs SL 2nd Test: कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में लगातार शतक ठोकर लेफ्टी बल्लेबाज सोनल दिनुषा ने भारत की जीत को नॉकाउट कर दिया. पहली पारी में 103 रन बनाने वाले दिनुषा (Sonal Dinusha) ने दूसरी पारी में भी सबसे बड़ी जरूरत के समय एक और शतक बनाकर टीम इंडिया को सूपड़ा साफ करने से रोक दिया. इसी के साथ ही दिनुषा श्रीलंका क्रिकेट के इतिहास में वह कारनामा कर दिखाया, जो उनसे पहले सिर्फ दो ही बल्लेबाज कर सके हैं. दूसरी पारी में शतक जड़ने के साथ ही सोनल दिनुषा दो टेस्ट मैच की सीरीज में तीन शतक जड़ने वाले सिर्फ तीसरे श्रीलंकाई बल्लेबाज बन गए हैं. लेकिन अब उनके लिए इस मामले में अगला चैलेंज पूर्व अरविंद-डिसिल्वा का है, जिन्होंने यह कारनामा दो बार किया. लेकिन जैसा अंदाज दिनुषा ने दिखाया है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वह भविष्य में कुमार संगकारा को पछाड़कर अरविंद डि सिल्वा के दो बार दो टेस्ट में तीन शतक जड़ने के कारनामे की बराबरी कर सकते हैं.

बल्लेबाज बनाम साल अरविंद डि सिल्वा पाकिस्तान घरेलू (1997 अरविंद डि सिल्वा भारत घरेलू (1997) कुमार संगकारा बांग्लादेश घरेलू (2013) सोनल दिनुषा भारत घरेलू (2026)

(((खबर जारी है...)))