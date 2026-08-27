विज्ञापन
विशेष लिंक

कानपुर में बड़ा विमान हादसा, गंगा बैराज के करीब क्रैश हुआ ट्रेनी एयरक्राफ्ट, दो पायलटों की मौत

कानपुर के गंगा बैराज क्षेत्र में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के क्रैश हो गया. हादसे में एक इंस्‍ट्रक्‍टर और एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
कानपुर में एक ट्रेनिंग एयरक्रॉफ्ट क्रैश हो गया है.
NDTV
कानपुर:

Kanpur Traing Aircraft Crash:  यूपी के कानपुर में गुरुवार को ट्रेनि‍ंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. गंगा बैराज पर ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने इसकी पुष्टि की है. कम‍िश्नर ने बताया एयरक्राफ्ट में इंस्‍ट्रक्‍टर सच‍िन भाट‍िया और ट्रेनी पायलट अभि‍षेक पुजारी थे.  सच‍िन गुजरात के रहने वाले थे और अभि‍षेक पुजारी कर्नाटक के रहने वाले थे. इस हादसे में दोनों की मौत हो गई है.  उन्‍होंने बताया क‍ि थाना ग्वालटोली अन्तर्गत ग्राम नत्थापुरवा क्षेत्र के बाहरी इलाके में गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से लगभग 11:30 बजे टेक-ऑफ किए गए (टेकनम एयरक्राफ्ट) 4-सीटर डुअल इंजन विमान में करीब 11:50 बजे दुर्घटना होने से इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया (गुजरात) और ट्रेनी अभिषेक पुजारी (कर्नाटक) की मौत हो गई.

कम‍िश्नन ने बताया क‍ि पुलिस द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित कर आवश्यक कार्रवाई की गई है. घटना की सूचना DGCA को दे दी गई है. तकनीकी और अन्य विस्तृत जांच DGCA की टीम द्वारा की जाएगी.
 

देखें घटनास्थल से सामने आई तस्वीरें-

कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ विमान.

कानपुर में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ विमान.
Photo Credit: NDTV

घटनास्थल से घायल पायलट को लेकर आते पुलिस के जवान.

घटनास्थल से घायल पायलट को लेकर आते पुलिस के जवान.
Photo Credit: NDTV

इलाके में हड़कंप, ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई 

बता दें, आसमान से विमान के गिरने की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और नवाबगंज थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए घायल इंस्‍ट्रक्‍टर और ट्रेनी पायलट को मलबे से बाहर निकाला और इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती कराया. हालांक‍ि, दोनों को ही मृत घोषि‍त कर द‍िया गया. 

यह भी पढ़ें- कानपुर में एक्सपायर्ड टॉफी- चॉकलेट की लूट, कचरे से डिब्बे और पैकेट उठा ले गए लोग, Video

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kanpur Crash, Plane Accident, Plane Crash, Kanpur News, Kanpur Latest News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com