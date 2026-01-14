विज्ञापन
भारत का कौन सा शहर है 'The Chai Capital Of India'? जानिए यहां जवाब और इतिहास

How did Assam become the tea capital : असम की चाय का इतिहास, मशहूर चाय बागान और शॉपिंग टिप्स. जानें क्यों असम को भारत की चाय राजधानी कहा जाता है.

India's tea capital City : अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी आंखें बिना कड़क चाय के नहीं खुलतीं, तो आपको असम का शुक्रिया अदा करना चाहिए. भारत में चाय का मतलब ही असम है. यहां के हरे-भरे चाय के बागान सिर्फ देखने में सुंदर नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सुबह को तरोताजा बनाने की सबसे बड़ी वजह हैं. अगर आप चाय के शौकीन हैं, तो एक बार असम की सैर तो बनती है. आपको बता दें कि असम को भारत की 'चाय राजधानी' (Tea Capital) कहा जाता है और इसके पीछे ठोस वजह है.

पूरे भारत में जितनी चाय पी जाती है, उसका आधे से ज्यादा (50% से ज्यादा) हिस्सा अकेले असम से आता है. यहां 800 से ज्यादा बड़े चाय के बागान हैं. यहां की मिट्टी और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चाय के पौधों के लिए वरदान जैसा है. यही वजह है कि यहां की चाय का स्वाद काफी कड़क और 'मल्टी' (Malty) होता है, जो दूध वाली चाय के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है.

कैसे बना असम चाय की राजधानी - How did Assam become the tea capital?

दिलचस्प बात यह है कि 1820 के दशक से पहले यहां चाय की खेती नहीं होती थी. अंग्रेजों ने यहां जंगली चाय के पौधों की खोज की और फिर शुरू हुआ बागानों का सिलसिला. भारतीयों को पहले चाय पसंद नहीं थी, लेकिन फिर इसमें दूध, चीनी और अदरक-इलायची जैसे मसाले मिलाए गए और जन्म हुआ हमारी प्यारी 'मसाला चाय' का. आज यह चाय पूरी दुनिया में मशहूर है.

असम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहें - Best places to visit in Assam

जोरहाट (Jorhat)

इसे दुनिया की चाय राजधानी कहा जाता है. यहां आप अंग्रेजों के जमाने के पुराने बंगलों में रुक सकते हैं और देख सकते हैं कि चाय की पत्तियां कैसे तोड़ी और सुखाई जाती हैं.

डिब्रूगढ़ (Dibrugarh)

 अगर आपको सबसे प्रीमियम क्वालिटी की चाय देखनी है, तो यहां जरूर जाएं. यहां की 'ऑर्थोडॉक्स टी' पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है.

काजीरंगा (Kaziranga)

यहां आप गैंडे (Rhino) देखने के साथ-साथ चाय के बागानों की सैर भी कर सकते हैं.

असम में चाय खरीदने के टिप्स - Tips for buying tea in Assam

अगर असम जा रहे हैं, तो चाय खरीदना न भूलें. गुवाहाटी का 'फैंसी बाजार' और 'पल्टन बाजार' इसके लिए बेस्ट हैं. कोशिश करें कि पैकेट वाली चाय के बजाय खुली चाय खरीदें, क्योंकि वह ज्यादा ताजी होती है. एक किलो अच्छी चाय आपको ₹300 से ₹600 के बीच मिल जाएगी, जबकि प्रीमियम चाय ₹1500 तक भी जा सकती है.

