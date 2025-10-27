विज्ञापन
Ind vs Sa: भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का ऐलान, इस दिग्गज की हुई वापसी, कार्यक्रम पर नजर दौड़ा लें

SA Test Team: ऑस्ट्रेलिया में सीरीज गंवाने के बाद टीम गिल अगले अभियान का आगाज अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगी.

Read Time: 2 mins
Ind vs Sa: भारत दौरे के लिए दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का ऐलान, इस दिग्गज की हुई वापसी, कार्यक्रम पर नजर दौड़ा लें
SA vs Ind: दक्षिण अफ्रीका टीम की फाइल फोटो
PTI

South Africa Test Team: अगले महीने मेजबान भारत के खिलाफ खेले जाने वाली दो टेस्ट मैचों के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम का ऐलान कर दिया गया है. दौरे में तीन वनडे मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी. इसके लिए टीम का ऐलान बाद में होगा. मेहमान टीम को चोट के बाद उबरकर टीम में नियमित कप्तान टेंबा  बवुमा की वापसी हुई है. बवुमा पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले में चोटिल हो गए थे. चलिए आप सबसे पहले टीम पर नजर दौड़ा लें:

टेस्ट टीम: टेंबा बवुमा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डि जॉर्जी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, सेुनरन मुथुस्वामी, कैगिसो रबाडा, रियान रिकल्टन, ट्रिस्टियन स्टब्बस और कायले वेरेन

इस सीरीज में नहीं खेल पाए थे बवुमा

चोट के कारण नियमित कप्तान बवुमा पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में  नहीं खेल पाए थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर की थी. इस सीरीज में स्पिन तिकड़ी केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुस्वामी ने शानदार प्रदर्शन किया था. भारत के खिलाफ इन तीनों को ही टीम में शामिल किया गया है, लेकिन प्रेनेलान सुब्रायेन को को जगह नहीं मिली है. वहीं, डेविड बेडिंघम पाकिस्तान दौरे में रहे एक और खिलाड़ी हैं, जो भारत दौरे पर नहीं आएंगे. 


सीरीज का कार्यक्रम इस प्रकार है:

मैच                  तारीख                 जगह

पहला टेस्ट          14-18 नवंबर           ईडेन गार्डंस, कोलकाता

दूसरा टेस्ट           22-26 नवंबर           बरसापारा स्टेडियम, गुवाहाटी

Temba Bavuma, South Africa, India, Cricket
