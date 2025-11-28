IND vs SA ODI Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?

Virat Kohli ODI Record vs South Africa: रविवार 30 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम रांची में नेट्स पर पसीना बहा रही है. शुक्रवार को भारत का प्रैक्टिस सेशन था और इसमें किंग कोहली नेट्स में बल्लेबाजी के दौरान अच्छे टच में नजर आए. भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में टीम वनडे सीरीज जीतकर टेस्ट में मिली हार के घाव पर मरहम लगाना चाहेगी. शुभमन गिल के चोटिल होने के कारण केएल राहुल टीम टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं कोहली का वनडे में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मजबूत रिकॉर्ड है, ऐसे में फैंस को उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?

बात अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ किंग कोहली के वनडे रिकॉर्ड की करें तो उन्होंने 31 मैचों में 1504 रन बनाए हैं. विराट साउथ अफ्रीका के खिलाफ सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 29 पारियों में 65.39 की औसत से रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 8 अर्द्धशतक आए हैं. कोहली से आगे केवल सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 57 मैचों की 57 पारियों में 35.73 की औसत से 2001 रन बनाए हैं. सचिन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 शतक और 8 अर्द्धशतक लगाए हैं.

बात अगर घरेलू सरजमीं के रिकॉर्ड की करें तो कोहली सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीयों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 10 मैचों की 9 पारियों में 435 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 54.37 का है. इस लिस्ट में कोहली से आगे केवल राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर हैं. द्रविड़ ने 14 मैचों की इतनी ही पारियों में 440 रन बनाए हैं. जबकि सचिन यहां पर पहले पायदान पर हैं और उन्होंने 22 मैचों की इतनी ही पारियों में 47.33 की औसत से 994 रन बनाए हैं.

कोहली-रोहित के निशाने पर मेगारिकॉर्ड

रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला मैच खेला जाना है और इस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जोड़ी इतिहास रच देगी. इस मुकाबले के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इसी के साथ कोहली-रोहित की जोड़ी सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का रिकॉर्ड तोड़ देगी, जिन्होंने एक साथ 391 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. फिलहाल रोहित-कोहली की जोड़ी ने भी इतने ही मैच एक साथ खेले हैं.

सचिन तेंदुलकर के अलावा, राहुल द्रविड़ ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के साथ 369 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। यह जोड़ी लिस्ट में दूसरे पायदान पर है. वहीं, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले 367 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में एक साथ नजर आ चुके हैं. सचिन तेंदुलकर ने सौरव गांगुली के साथ 341 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. यह जोड़ी लिस्ट में चौथे स्थान पर है, जबकि विराट कोहली और रवींद्र जडेजा की जोड़ी 309 मुकाबलों के साथ पांचवें स्थान पर मौजूद है.

ऐसा है सीरीज का शेड्यूल

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच 30 नवंबर को रांची के जेएससीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम परिसर में खेला जाएगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में दूसरे मैच का आयोजन होगा. सीरीज का तीसरा मुकाबला विशाखापत्तनम के राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

