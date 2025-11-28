कामनवेल्थ खेलों के आयोजन से भारत में टूरिज्म को भी मिलेगा बूस्ट: पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 (Commonwealth Games 2030) की मेजबानी अहमदाबाद को मिलने पर खुशी जताई है और कहा कि इतने बड़े वैश्विक खेल का आयोजन भारत में होगा तो इससे निश्चित तौर पर भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने में मदद मिलेगी.

एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में गजेंद्र शेखावत ने कहा, "यह भारत के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है. कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान दुनिया के कई देशों से हजारों खिलाड़ी भारत में खेलने के लिए आएंगे. साथ ही, लाखों लोग दर्शक के तौर पर खेल देखने आएंगे. देश में भी डोमेस्टिक टूरिस्ट का विस्तार होगा, क्योंकि अहमदाबाद में अलग-अलग खेलों के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग अहमदाबाद पहुंचेंगे."

भारत सरकार का आंकलन है कि कामनवेल्थ खेलों के आयोजन का अर्थव्यवस्था पर मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट होगा.

भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन अहम सेक्टरों की पहचान की गयी है, उसमें पर्यटन उद्योग एक अहम सेक्टर है. पर्यटन मंत्रालय का आंकलन है कि कामनवेल्थ खेलों से अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, वहां टूरिज्म सेक्टर में नया निवेश आएगा.

शेखावत मानते हैं कि इससे टूरिज्म में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा. इसकी तैयारी के समय जो लोग आएंगे उनके लिए भारत में पर्यटन के लिए संभावनाएं भी बढ़ेंगे.

उन्होंने एनडीटीवी से कहा, "इस वैश्विक आयोजन में जो बाहर से हजारों लोग आएंगे, वह लोग जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से एक बार देख कर जाएंगे तो वह निश्चित तौर पर भारत की संस्कृति से, यहां की विरासत और परंपराओं से वाकिफ होकर भारत के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर दुनिया के अलग-अलग देश में वापस जाएंगे. इसका कैस्केडिंग इफेक्ट काफी ज्यादा होगा."

भारत सरकार का मानना है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए निजी क्षेत्र को बड़े स्तर रणनीति बनानी चाहिए.

गौरतलब है कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित ‘कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स जनरल असेंबली' की बुधवार को हुई बैठक में भारत के मेजबानी की घोषणा की गई. कॉमनवेल्थ खेलों के शताब्दी संस्करण के अंतर्गत अहमदाबाद को 24वें कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ है.